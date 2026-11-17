GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
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17.11.2026 15:25:38
ROUNDUP: Gea begibt Wandelschuldverschreibung über 300 Millionen Euro
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Anlagenbauer GEA verschafft sich durch eine Wandelanleihe frisches Geld. Diese habe ein Gesamtvolumen von 300 Millionen Euro und eine Laufzeit bis 2031, teilte das Unternehmen am Dienstag in Düsseldorf mit. Der Zinssatz der Schuldverschreibungen liegt bei 1,25 Prozent. Die Wandelanleihen werden im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens ausschließlich bei institutionellen Investoren platziert, das Bezugsrecht bestehender Aktionäre wird ausgeschlossen.
Der anfängliche Wandlungspreis beträgt 94,7044 Euro, entsprechend einer Wandlungsprämie von 37,5 Prozent über dem Referenzaktienkurs, wie Gea am Nachmittag nach der Festlegung der genauen Bedingungen weiter mitteilte. Dieser entspreche dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien im Xetra-Handel zwischen Beginn der Platzierung und der Preisfestsetzung der Wandelschuldverschreibung.
Den Nettoerlös will Gea für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden. Dazu gehöre auch die Finanzierung eines Teils des im August angekündigten Rückkaufs eigener Aktien.
Der Gea-Aktienkurs fiel am Dienstag bis zum Nachmittag um 1,4 Prozent auf 69,55 Euro. Für den deutschen Leitindex DAX ging es ähnlich deutlich nach unten./mne/stk/mis/he
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