GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
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12.11.2026 17:56:38
ROUNDUP: Gea-Chef geht im kommenden Jahr
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Anlagenbauer GEA bekommt bald einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Der seit Februar 2019 an der Spitze stehende Konzernlenker Stefan Klebert werde sein Amt auf eigenen Wunsch und im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat nach der Hauptversammlung am 28. April nächstes Jahr niederlegen, teilte das im DAX notierte Unternehmen in Düsseldorf mit.
Gea hat mit Klaus Stojentin einen Nachfolger für den 61-Jährigen gefunden. Dieser ist bislang Chef der Sparte für den Bau von Produktionsanlagen unter anderem für die Lebensmittel-, Getränke- und Molkereiindustrie. Sie ist eine der beiden Hauptbereiche von Gea.
Gea-Aktie rutscht ab
An der Börse wurde der Abschied Kleberts negativ aufgenommen. Der Aktienkurs sank, nachdem er zuvor noch auf ein Rekordhoch gestiegen war. In der Amtszeit Kleberts hat sich der Kurs mehr als verdreifacht. Der Börsenwert liegt derzeit bei mehr als elf Milliarden Euro. Seit September 2025 ist die Aktie im Dax gelistet.
GEA ist nach eigenen Angaben weltweit einer der größten Systemanbieter für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Der 1881 gegründete Technologiekonzern fokussiert sich auf Maschinen und Anlagen sowie auf Prozesstechnik, Komponenten und Service-Dienstleistungen. Mit mehr als 18.000 Beschäftigten erwirtschaftete der Konzern den Angaben zufolge 2025 in mehr als 150 Ländern einen Umsatz von rund 5,5 Milliarden Euro./zb/he/DP/he
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