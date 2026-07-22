GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|
22.07.2026 10:44:38
ROUNDUP: Gea erhöht nach gutem Quartal Jahresprognose - Aktie steigt deutlich
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Anlagenbauer GEA blickt nach einem überraschend erfolgreichen Quartal optimistischer auf das laufende Geschäftsjahr. 2026 werde das organische Umsatzwachstum bei sechs bis acht Prozent liegen, teilte das Unternehmen am späten Dienstagabend mit. Bisher war Gea von fünf bis sieben Prozent ausgegangen. Die Ebitda-Marge (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) vor Restrukturierungsaufwand soll nun bei 17,0 bis 17,4 statt wie bisher bei 16,6 bis 17,2 Prozent liegen. Bei den Anlegern kam das überaus gut an.
Für die Aktie ging es im frühen Handel am Mittwoch um 5,1 Prozent auf 62,25 Euro nach oben. Damit notierte sie mit an der DAX-Spitze. Seit Jahresbeginn hat sie fast acht Prozent an Wert gewonnen.
Für Analyst Akash Gupta von der US-Bank JPMorgan haben die vorläufigen Zahlen von Gea seine Annahmen und auch die Konsensschätzungen übertroffen. Die Aufträge, der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) des Anlagenbauers lägen um fünf bis sieben Prozent über den jeweiligen Kennziffern. Auch Sebastian Kuenne von der kanadische Bank RBC verweist auf über den Erwartungen liegende Geschäftszahlen des Anlagenbauers.
Im zweiten Quartal stieg der Umsatz von Gea um zehn Prozent zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 1,44 Milliarden Euro. Die im Auftrag des Unternehmens befragten Analysten waren von weniger ausgegangen. Organisch, also ohne Währungs- und Portfolioeffekte, lag das Wachstum bei elf Prozent. Der um Kosten für den Konzernumbau bereinigte operative Gewinn (Ebitda) verbesserte sich um 15,6 Prozent auf 250 Millionen Euro. Die entsprechende Marge stieg von 16,5 auf 17,4 Prozent. Branchenexperten hatten auch hier jeweils weniger auf dem Zettel.
Der Auftragseingang kletterte um fast 14 Prozent auf 1,49 Milliarden Euro, was ebenfalls über den Markterwartungen liegt./he/err/mne/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GEA
|
15:58
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
15:58
|Verluste in Frankfurt: DAX nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
12:32
|ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Gea Group auf 74 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
12:32
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Gea Group auf 71 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
12:27
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
12:27
|DAX-Handel aktuell: DAX am Mittag leichter (finanzen.at)
|
11:58
|GEA-Aktie-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet mit Buy (finanzen.at)
|
09:28
|DAX-Handel aktuell: DAX präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
Analysen zu GEA
|11:30
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|11:06
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|GEA Halten
|DZ BANK
|22.07.26
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|22.07.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:30
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|11:06
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|GEA Halten
|DZ BANK
|22.07.26
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|22.07.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:30
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|11:06
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|07.07.26
|GEA Buy
|UBS AG
|03.07.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|GEA Halten
|DZ BANK
|22.07.26
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|22.07.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|GEA
|63,15
|1,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und EZB-Entscheid: ATX und DAX tief im Minus -- US-Börsen schwach -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notieren am Donnerstag schwächer. Die US-Börsen geben ebenfalls nach. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag nach oben.