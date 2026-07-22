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22.07.2026 10:44:38

ROUNDUP: Gea erhöht nach gutem Quartal Jahresprognose - Aktie steigt deutlich

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Anlagenbauer GEA blickt nach einem überraschend erfolgreichen Quartal optimistischer auf das laufende Geschäftsjahr. 2026 werde das organische Umsatzwachstum bei sechs bis acht Prozent liegen, teilte das Unternehmen am späten Dienstagabend mit. Bisher war Gea von fünf bis sieben Prozent ausgegangen. Die Ebitda-Marge (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) vor Restrukturierungsaufwand soll nun bei 17,0 bis 17,4 statt wie bisher bei 16,6 bis 17,2 Prozent liegen. Bei den Anlegern kam das überaus gut an.

Für die Aktie ging es im frühen Handel am Mittwoch um 5,1 Prozent auf 62,25 Euro nach oben. Damit notierte sie mit an der DAX-Spitze. Seit Jahresbeginn hat sie fast acht Prozent an Wert gewonnen.

Für Analyst Akash Gupta von der US-Bank JPMorgan haben die vorläufigen Zahlen von Gea seine Annahmen und auch die Konsensschätzungen übertroffen. Die Aufträge, der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) des Anlagenbauers lägen um fünf bis sieben Prozent über den jeweiligen Kennziffern. Auch Sebastian Kuenne von der kanadische Bank RBC verweist auf über den Erwartungen liegende Geschäftszahlen des Anlagenbauers.

Im zweiten Quartal stieg der Umsatz von Gea um zehn Prozent zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 1,44 Milliarden Euro. Die im Auftrag des Unternehmens befragten Analysten waren von weniger ausgegangen. Organisch, also ohne Währungs- und Portfolioeffekte, lag das Wachstum bei elf Prozent. Der um Kosten für den Konzernumbau bereinigte operative Gewinn (Ebitda) verbesserte sich um 15,6 Prozent auf 250 Millionen Euro. Die entsprechende Marge stieg von 16,5 auf 17,4 Prozent. Branchenexperten hatten auch hier jeweils weniger auf dem Zettel.

Der Auftragseingang kletterte um fast 14 Prozent auf 1,49 Milliarden Euro, was ebenfalls über den Markterwartungen liegt./he/err/mne/mis

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