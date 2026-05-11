GEA Aktie

GEA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.05.2026 10:27:38

ROUNDUP: Gea steigert Umsatz und Ergebnis zum Jahresauftakt - Aktie gibt nach

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Vor allem das Neumaschinengeschäft hat den Anlagenbauer Gea Group (GEA) zum Jahresstart angetrieben. Angesichts einer guten Auftragslage bestätigte der Konzern seine Prognose für das laufende Jahr. Der Iran-Krieg habe keinen spürbaren Einfluss auf die Geschäftsentwicklung, so das Unternehmen laut Mitteilung. Auch die Auswirkungen mit Blick auf die Preisentwicklung für Energie, Rohstoffe und Logistik seien begrenzt. An der Börse zeigten sich die Anleger dennoch vorsichtig.

Für die Aktie des im DAX gelisteten Unternehmens ging es zuletzt um 4,9 Prozent auf 56,35 Euro nach unten. Seit Jahresbeginn hat sie 2,5 Prozent an Wert verloren, in den vergangenen zwölf Monaten noch etwas mehr.

Für Analyst Akash Gupta von der US-Bank JPMorgan hat Gea operativ im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten. Das Verhältnis von Aufträgen zu Umsatz sei gut, trotzdem sei der freie Barmittelfluss schwach.

Der Umsatz stieg im Quartal um 1,2 Prozent auf rund 1,3 Milliarden Euro, wie der Konzern am Montag in Düsseldorf mitteilte. Dies entspricht auch den Erwartungen von Analysten. Organisch, also ohne Währungs- und Portfolioeffekte, lag das Wachstum bei 5,3 Prozent.

Der um Kosten für den Konzernumbau bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erhöhte sich um 3,9 Prozent auf 205,9 Millionen Euro. Branchenexperten hatten hier einen Tick weniger auf dem Zettel. Gestiegene Vertriebskosten konnten dabei laut Mitteilung teilweise durch eine Senkung der Verwaltungskosten ausgeglichen werden. Die entsprechende operative Marge verbesserte sich um 0,4 Prozentpunkte auf 16,2 Prozent. Unter dem Strich verdiente Gea mit 99,7 Millionen Euro 5,7 Prozent mehr als im Vorjahr.

Der Auftragseingang stieg um 2,8 Prozent auf 1,45 Milliarden Euro, was etwas über den Markterwartungen lag.

Für das laufende Jahr erwartet das Management um Konzernchef Stefan Klebert weiter ein Umsatzplus aus eigener Kraft von 5,0 bis 7,0 Prozent an. Die Rendite auf das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda-Marge) soll zwischen 16,6 und 17,2 Prozent liegen. 2025 wurde ein Umsatz von rund 5,5 Milliarden Euro verbucht bei einer Marge von 16,5 Prozent./err/men/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu GEA

mehr Nachrichten

Analysen zu GEA

mehr Analysen
12:39 GEA Halten DZ BANK
11:30 GEA Hold Deutsche Bank AG
10:41 GEA Equal Weight Barclays Capital
06:56 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.05.26 GEA Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

GEA 56,40 -0,35% GEA

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX mit Verlusten -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex zeigen sich am zweiten Handelstag der Woche schwächer. Die US-Börsen präsentieren sich uneins. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen