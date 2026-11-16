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16.11.2026 07:34:38

ROUNDUP/Genug geredet: Stahlindustrie fordert 'Umsetzungsgipfel'

SALZGITTER (dpa-AFX) - Die Zukunft des Stahls aus Deutschland und Europa steht auf dem Spiel. Denn: "Billigimporte aus Asien und hohe Energiekosten verschärfen die ohnehin schwierige Wettbewerbssituation", sagte Niedersachsens Wirtschaftsminister Grant Hendrik Tonne (SPD) vor dem Stahlgipfel in Salzgitter der Deutschen Presse-Agentur. Die Industrie habe investiert, brauche aber einen verlässlichen politischen Rahmen und fairen Wettbewerb. "Wir müssen gemeinsam konkrete Lösungen entwickeln, damit die Transformation gelingt und Stahl auch künftig bei uns eine Zukunft hat", sagte Tonne.

Gewerkschaften fordern "Umsetzungsgipfel"

Damit ist der Ton für den Gipfel der Stahlindustrie an diesem Montag gesetzt: Angesichts der schwierigen Lage sind die Erwartungen an das Treffen in der niedersächsischen Stahlstadt hoch. Es dürfe nicht erneut nur um die Analyse der Herausforderungen gehen, es müsse ein "Umsetzungsgipfel" werden, forderte die IG Metall. "Die Beschäftigten erwarten klare Signale und feste Zusagen für wettbewerbsfähige Energiepreise, einen wirksamen Schutz vor unfairem internationalem Wettbewerb und verlässliche Bedingungen für Investitionen in die Zukunft der Standorte", sagte IG-Metall-Vize Jürgen Kerner vorab.

Beim "Nationalen Stahlgipfel" wollen Vertreter aus Politik, Unternehmen und Gewerkschaften über die Zukunft der deutschen Stahlindustrie beraten. Sie treffen sich in Salzgitter im Werk des gleichnamigen Stahlherstellers. Teilnehmen wollen unter anderem die Ministerpräsidenten der Stahlländer Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, Olaf Lies (SPD) und Hendrik Wüst (CDU), sowie Jürgen Kerner für die IG Metall. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) will eine Rede halten.

Mehr als 1000 Beschäftigte wollen demonstrieren

Vor der Veranstaltung wollen mehr als 1.000 Stahlarbeiter aus Niedersachsen und Sachsen-Anhalt für den Erhalt der Stahlarbeitsplätze in Deutschland demonstrieren. Auch aus Bremen haben sich nach Gewerkschaftsangaben 400 Beschäftigte von ArcelorMittal für die Tour nach Salzgitter angemeldet. "Wir haben die Nase voll", sagte Murat Develioglu als IG-Metall-Vertreter aus Bremen. Seit Jahren werde für die Zukunft des Werkes gekämpft, aber dem Ziel einer grünen Stahlproduktion komme man nicht näher.

Der Grünen-Vorsitzende Felix Banaszak verlangte für die deutschen Stahlstandorte wirksamen Handelsschutz vor allem gegenüber China, günstige Energiepreise, den Ausbau der Wasserstoffwirtschaft sowie grüne Leitmärkte. Es gehe beim Kampf um die Stahlindustrie auch um eine stabile Demokratie. "Deindustrialisierung ist einer der großen Treiber hin zu rechtsautoritären Kräften", sagte Banaszak in Berlin.

Etwa 80.000 Menschen sind direkt in der stahlerzeugenden Branche beschäftigt. Große Firmen sind etwa thyssenkrupp Steel, Salzgitter, ArcelorMittal, Dillinger und Saarstahl. In der nächsten Stufe der Wertschöpfungskette arbeiten laut Branchenverband Wirtschaftsvereinigung Stahl rund vier Millionen Menschen in Branchen mit hohem Stahlverbrauch./bch/DP/zb

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