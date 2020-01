ROUNDUP/Gewerkschaftsnahes Institut: Staat muss bei Investitionen klotzen

BERLIN (dpa-AFX) - Das gewerkschaftsnahe Wirtschaftsinstitut IMK hat den Staat zu zusätzlichen Investitionen in Milliardenhöhe in Bildung, Breitband, Bahnstrecken oder den Klimaschutz aufgefordert. Die Versäumnisse der vergangenen Jahrzehnte seien noch lange nicht aufgeholt, sagte der wissenschaftliche Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung, Sebastian Dullien, am Dienstag in Berlin. Das IMK hatte bereits eine Summe von mehr als 450 Milliarden Euro in den kommenden zehn Jahren genannt. In der Finanzpolitik müsse geklotzt und nicht gekleckert werden, heißt es in einem IMK-Positionspapier.

Der Staat profitiere im Falle höhrer Investitionen durch zusätzliche Steuereinnahmen, sagte Dullien. Für weitere Investitionen sollte die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse geändert werden. Sinnvoll sei eine Regel, dass eine Nettoneuverschuldung in Größenordnung der staatlichen Investitionen möglich sei, so Dullien. Spitzenverbände der Wirtschaft hatten zuletzt deutlich gesagt, dass sie eine Lockerung der Schuldenbremse ablehnen.

Nach der "Schuldenbremse" darf der Bund durchaus weiterhin Kredite in kleinem Umfang aufnehmen, etwa um das Wachstum zu stärken. Er hat demnach einen eng begrenzten "strukturellen", also unabhängig von der konjunkturellen Lage bestehenden, Verschuldungsspielraum. Möglich ist laut Grundgesetz eine strukturelle Nettokreditaufnahme von maximal 0,35 Prozent des Bruttoinlandsproduktes.

Der Bundeshaushalt 2020 sieht vor, dass die Investitionen des Bundes auf ein Rekordniveau von fast 43 Milliarden Euro steigen. Nötig seien aber "signifikant" mehr Investitionen, sagte Dullien. In einem Positionspapier heißt es, die deutsche Finanzpolitik stehe bei der Modernisierung der Infrastruktur vor einem Kraftakt. Dabei spiele der Bund eine Schlüsselrolle.

Das im Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag nachgebesserte Klimapaket der Bundesregierung gehe in die richtige Richtung, so Dullien. Es müsse aber weiter nachgebessert werden. Die deutsche Wirtschaft stehe vor der Aufgabe, ihre Produkte und ihre Produktion für mehr Klimaschutz grundlegend zu verändern. Dazu aber enthalte das Klimapaket deutlich zu wenig Investitionen.

Auch der soziale Ausgleich müsse verbessert werden. So sollten zusätzliche Einnahmen aus dem ab 2021 geplanten CO2-Preis im Verkehr und bei Gebäuden vollständig über eine Kopfpauschale an die Bürger zurückgegeben werden. Die Europäische Zentralbank (EZB) solle beim Aufkauf von Anleihen, aber auch bei Eigenkapitalanforderungen an Banken, stärker ökologische Kriterien anlegen.

Zur Entwicklung der Konjunktur sagte Dullien, die deutsche Wirtschaft befinde sich in einem Abschwung. Das IMK rechnet für dieses Jahr mit einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts um 0,8 Prozent. Grund seien der schwache Welthandel, anhaltende internationale Handelskonflikte sowie eine Zurückhaltung von Firmen bei Investitionen. Dies könnte verschärft werden durch eine weitere Eskalation im Nahen Osten im Konflikt zwischen dem Iran und den USA./hoe/DP/jha