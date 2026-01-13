Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
|
13.01.2026 10:14:38
ROUNDUP/Glatteis: Betrieb auf Airport Wien vorübergehend eingestellt
WIEN (dpa-AFX) - Auf dem Flughafen Wien ist der Betrieb witterungsbedingt vorläufig eingestellt worden. "Wir gehen davon aus, dass die Situation jedenfalls noch bis etwa 11.00 Uhr so anhalten wird", teilte ein Sprecher der Nachrichtenagentur APA mit. Ankommende Flüge wurden zu anderen Airports - etwa München, Frankfurt, Köln, Venedig - umgeleitet. Abflüge waren demnach verzögert.
Auf dem Vorfeld, den Rollwegen und den Pisten hat sich laut Flughafen eine dicke Eisschicht gebildet, die unmittelbar nach der Enteisung sofort neu gefriert. Es werde intensiv daran gearbeitet, den Flugbetrieb so rasch wie möglich wieder zu ermöglichen, sagte der Sprecher.
Auch der nur rund 50 Kilometer entfernte Flughafen der slowakischen Hauptstadt Bratislava musste wetterbedingt gesperrt werden. Er konnte deshalb nicht wie sonst gelegentlich als Ausweichmöglichkeit für Wien dienen. Die Flughafenleitung in Bratislava informierte auf ihrer Webseite, dass die Sperre vorerst bis 11.15 Uhr gelte. Es sei eine Kommission eingesetzt, die die Wetterlage beurteile und darüber zu entscheiden habe, wann die Wettersituation eine neuerliche Freigabe ermögliche./mrd/DP/zb
Analysen zu Fraport AG
|07.01.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|12.12.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Fraport Hold
|Warburg Research
|11.12.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Fraport AG
|71,80
|-2,45%
