WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

13.01.2026 10:14:38

ROUNDUP/Glatteis: Betrieb auf Airport Wien vorübergehend eingestellt

WIEN (dpa-AFX) - Auf dem Flughafen Wien ist der Betrieb witterungsbedingt vorläufig eingestellt worden. "Wir gehen davon aus, dass die Situation jedenfalls noch bis etwa 11.00 Uhr so anhalten wird", teilte ein Sprecher der Nachrichtenagentur APA mit. Ankommende Flüge wurden zu anderen Airports - etwa München, Frankfurt, Köln, Venedig - umgeleitet. Abflüge waren demnach verzögert.

Auf dem Vorfeld, den Rollwegen und den Pisten hat sich laut Flughafen eine dicke Eisschicht gebildet, die unmittelbar nach der Enteisung sofort neu gefriert. Es werde intensiv daran gearbeitet, den Flugbetrieb so rasch wie möglich wieder zu ermöglichen, sagte der Sprecher.

Auch der nur rund 50 Kilometer entfernte Flughafen der slowakischen Hauptstadt Bratislava musste wetterbedingt gesperrt werden. Er konnte deshalb nicht wie sonst gelegentlich als Ausweichmöglichkeit für Wien dienen. Die Flughafenleitung in Bratislava informierte auf ihrer Webseite, dass die Sperre vorerst bis 11.15 Uhr gelte. Es sei eine Kommission eingesetzt, die die Wetterlage beurteile und darüber zu entscheiden habe, wann die Wettersituation eine neuerliche Freigabe ermögliche./mrd/DP/zb

07.01.26 Fraport Overweight Barclays Capital
05.01.26 Fraport Sell UBS AG
12.12.25 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
11.12.25 Fraport Hold Warburg Research
11.12.25 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Fraport AG 71,80 -2,45% Fraport AG

