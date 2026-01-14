ROUNDUP: Gold und Silber mit weiteren Rekorden - Rally geht weiter

LONDON (dpa-AFX) - Gold und Silber bleiben an den Finanzmärkten stark gefragt: Beide Edelmetalle haben am Mittwoch ihre Rekordrally fortgesetzt. Der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kletterte am Mittwoch bis auf 4.641,88 US-Dollar und damit so hoch wie noch nie. Am Nachmittag wurde das Edelmetall an der Metallbörse in London wieder etwas tiefer bei 4.620 Dollar gehandelt und damit etwa 34 Dollar höher als am Vortag.

Ebenfalls am Mittwoch schaffte der Silberpreis erstmal den Sprung über die Marke von 90 Dollar je Unze und erreichte ein Rekordhoch bei 92,25 Dollar. Andere Metalle wie Kupfer und Zinn, die für die Industrie ebenfalls wichtig sind, kosteten auch so viel wie noch nie.

Die Gründe für den Preisanstieg sind zum Teil die gleichen wie in den vergangenen Tagen. Unter anderem sorgt die sich zuspitzende Lage im Iran für Unsicherheit bei Investoren, die deshalb Geld in sichere Anlegehäfen wie Gold schieben. Zudem gilt die zunehmende Sorge um die Unabhängigkeit der US-Notenbank Experten zufolge als weiterer wichtiger Preistreiber.

Ricardo Evangelista, Analyst beim Handelshaus Avtivtrades, erklärte den jüngsten Preissprung auch mit der Spekulation auf weiter sinkende Zinsen in den USA. Da Edelmetalle wie Gold keine Marktzinsen abwerfen, steigt die Nachfrage mit der Aussicht auf fallende Renditen bei Staatsanleihen. Evangelista verwies darauf, dass die jüngsten Kursgewinne beim Gold auf die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten folgten, die unter den Erwartungen lagen und die Erwartung von Zinssenkungen verstärkten.

"Immer mehr Händler preisen nun bis zu drei Zinssenkungen im Jahr 2026 ein", sagte Analyst Evangelista mit Blick auf die USA. Zudem belaste die Aussicht auf weiter sinkende Leitzinsen durch die US-Notenbank Fed den US-Dollar. Edelmetalle werden auf dem Markt in der Regel in Dollar gehandelt. Eine Kursschwäche der amerikanischen Währung stützt daher die Nachfrage nach Gold oder Silber.

Silber ist zudem ein wichtiges Industriemetall, das für zahlreiche Anwendungen rund um KI, Robotik und Energie benötigt wird. Auch bei Kupfer und Zinn sorgt die weiter hohe Nachfrage aus der Industrie für Kursaufschläge.

Im neuen Jahr hat sich Gold bereits um mehr als sieben Prozent verteuert. Das gelbe Edelmetall war bereits im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen. Der Preis war um 65 Prozent gestiegen und damit so stark wie seit 1979 nicht mehr. Bei Silber war das Jahresplus 2025 mit fast 150 Prozent noch deutlich höher./jkr/zb/jha/