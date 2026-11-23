Springer Nature Aktie
WKN DE: SPG100 / ISIN: DE000SPG1003
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23.11.2026 21:22:38
ROUNDUP: Großaktionär von Springer Nature stockt Aktienplatzierung auf
LONDON (dpa-AFX) - Einer der beiden Großaktionäre des Wissenschaftsverlags Springer Nature trennt sich von einem Aktienpaket. BC Partners beziehungsweise die von ihr beratene Gesellschaft Springer Science+Business Media Galileo Participation platzierten Papiere im Wert von rund 150 Millionen Euro, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montagabend unter Berufung auf Angebotsdokumente. Zunächst war von etwa 125 Millionen Euro beziehungsweise rund 5,5 Millionen Aktien die Rede gewesen, die in einem beschleunigten Verfahren veräußert würden.
Angebote unter 21,10 Euro je Anteilsschein stünden dabei im Risiko, nicht bedient zu werden, hieß es von Bloomberg weiter. Das wäre ein Abschlag von 5,4 Prozent zum Xetra-Schlusskurs. Auf der Handelsplattform Tradegate wechselten Springer-Nature-Aktien am Abend zu 21,45 Euro das Stück den Besitzer.
Zuletzt hielt Springer Science+Business Media Galileo Participation knapp ein Drittel der Anteilsscheine von Springer Nature beziehungsweise knapp 63,9 Millionen Stück./mis/ck
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