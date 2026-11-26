BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts des Sparpakets der Politik mit Ausgabenbremsen im Gesundheitswesen peilen große bundesweite Krankenkassen zum neuen Jahr stabile Beiträge für ihre Versicherten an. Die DAK-Gesundheit als Nummer drei kündigte an, den Zusatzbeitrag 2027 bei 3,2 Prozent belassen zu wollen. Zuvor hatten bereits die Techniker Krankenkasse (TK) als größte gesetzliche Kasse und die Barmer als Nummer zwei stabile Zusatzbeiträge in Aussicht gestellt. Beschließen sollen die Festlegungen nun jeweils noch die Verwaltungsräte.

DAK-Chef Andreas Storm sagte der "Rheinischen Post": "Stabile Beiträge im gesamten Jahr 2027 sind ein wichtiges Signal der Sicherheit für unsere 5,4 Millionen Versicherten und deren Arbeitgeber." Das Gesetz für stabile Beiträge trage wesentlich zur Begrenzung der Ausgabendynamik bei. Die Kasse habe zudem ihre Verwaltungskosten aufgrund der politischen Vorgaben reduziert.

Anfang 2026 kamen mehrere Anhebungen

Zuletzt hatte die DAK Anfang 2026 den Zusatzbeitrag von 2,8 Prozent auf 3,2 Prozent erhöht. Bei der TK mit 12,5 Millionen Versicherten kam zu Jahresbeginn eine Anhebung von 2,45 Prozent auf 2,69 Prozent. Mit Blick auf 2027 sagte Kassenchef Jens Baas kürzlich der "Rheinischen Post", man empfehle dem Verwaltungsrat, dass der Zusatzbeitrag stabil bleibt. Bei der Barmer mit 8,2 Millionen Versicherten empfahl der zuständige Ausschuss des Verwaltungsrats, den Zusatzbeitrag bei 3,29 Prozent stabil zu halten wie bereits Anfang 2026.

Der Zusatzbeitrag ist das variable Element, mit dem eine Kasse teurer werden kann oder nicht. Zum Gesamtbeitrag, den sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer teilen, gehört daneben der allgemeine Satz von einheitlich 14,6 Prozent des Bruttolohns. Als Orientierungsmarke für die jeweiligen Entscheidungen der Kassen hatte das Bundesgesundheitsministerium nach einer Schätzung der Einnahmen und Ausgaben für 2027 einen durchschnittlichen Zusatzbeitrag von 2,9 Prozent bekannt gemacht - dies entspricht der amtlichen Marke von 2026.

Ausgabenbremsen greifen jetzt

Um dieses stabile Niveau zu ermöglichen, hatte die schwarz-rote Koalition ein Milliarden-Sparpaket beschlossen, dessen Finanzwirkung zum neuen Jahr greift. Dazu gehören Bremsen für Vergütungsanstiege bei Praxen, Kliniken, Apotheken und Pharmabranche - aber etwa auch höhere Zuzahlungen für Medikamente. Die Politik kann so bis zu einem gewissen Ausmaß steuern, dass die Einnahmen insgesamt gesehen die Ausgaben decken. Dies ist aber nur ein Teil in den Kalkulationen für die Zusatzbeiträge. Mehrere Kassen müssen daneben weiter auch Reserven auf vorgeschriebene Mindestniveaus auffüllen.

Das tatsächliche Niveau der Zusatzbeiträge liegt nach Kassendaten auch längst höher als die Orientierungsmarke von 2,9 Prozent, nämlich im Schnitt bei 3,1 Prozent - die Spanne unter den 93 Kassen reicht von 2,18 bis 4,39 Prozent.

Wie robust ist die Stabilität?

Im neuen Jahr muss sich dann auch zeigen, wie robust die Stabilität ist und wie sich die Ausgaben tatsächlich entwickeln. Die Kassen warnen schon davor, das Sparpaket mit neuen Extra-Ausgaben aufzuweichen. Im Blick stehen vor allem Pläne der Koalition, den heimischen Pharmastandort attraktiver zu machen - auch mit Preisvorteilen für Hersteller mit Produktion und Investitionen in Deutschland. Gesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) unterstützt dies, machte aber deutlich, dass es nicht aus Beitragsmitteln zu finanzieren sei.

Unabhängig von den Beitragssätzen wird die Krankenversicherung 2027 für Gutverdiener teurer. Denn die Beitragsbemessungsgrenze, die ohnehin jährlich nach der Lohnentwicklung erhöht wird, steigt mit einem Extra-Zuschlag noch etwas stärker - von bisher 5.812,50 Euro auf 6.375 Euro im neuen Jahr. Bis zu dieser Schwelle des Monatsgehalts sind Beiträge fällig, vom darüber liegenden Gehalt nicht mehr./sam/DP/mis