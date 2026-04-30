Alzchem Group Aktie

Alzchem Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2YNT3 / ISIN: DE000A2YNT30

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.04.2026 13:02:38

ROUNDUP: Guter Jahresstart für Spezialchemiekonzern Alzchem - Aktie sinkt aber

TROSTBERG (dpa-AFX) - AlzChemist dank einer hohen Nachfrage in seinem Spezialchemiegeschäft überraschend stark in das Jahr 2026 gestartet. "Wir haben damit ein solides Fundament für das Gesamtjahr gelegt und blicken zuversichtlich auf die weitere Beschleunigung unseres Wachstums ab der zweiten Jahreshälfte", sagte Konzernchef Andreas Niedermaier und bestätigte seine Jahresprognose. Die Aktie jedoch fiel nach den Nachrichten.

An der Börse nahmen die Anleger nach der Kurserholung in den vergangenen Handelstagen am Donnerstag Gewinne mit und drückten das Papier zeitweise auf ein Tief seit Ende März. Auch am späten Vormittag noch gehörte das Papier mit einem Abschlag von zuletzt um vier Prozent auf 167,10 Euro zu den größten Verlierern im Kleinwerteindex SDax. Seit Jahresbeginn ist damit das Kursplus auf knapp acht Prozent geschrumpft.

Analysten lobten die Entwicklung: Das Unternehmen habe das Jahr 2026 mit übertroffenen Erwartungen eingeläutet, schrieb Jefferies-Experte Constantin Hesse. Das weiterhin solide Abschneiden im Bereich der Spezialchemikalien habe im ersten Quartal zu einer weiteren deutlichen Verbesserung der Profitabilität geführt, so der Fachmann. Auch Warburg-Experte Christian Cohrs lobte die höheren Margen und sprach von einem "guten Start in das neue Jahr". Positiv wertete er auch den bestätigten Ausblick.

Der Umsatz kletterte in den drei Monaten bis Ende März im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 3 Prozent auf 148,7 Millionen Euro, wie der SDAX-Konzern am Donnerstag in Trostberg mitteilte. Getragen wurde das Spezialchemiegeschäft von einem starken Lauf unter anderem bei Kreatin-Produkten als Nahrungsergänzungsmittel für Sportler und guten Geschäften mit dem Sprengstoff Nitroguanidin für die Rüstungsindustrie. Damit konnte das Unternehmen die Schwäche im Geschäft mit der Stahlindustrie mehr als ausgleichen.

Noch positiver entwickelte sich die operative Ertragskraft: Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg überproportional um 18 Prozent auf 32,3 Millionen Euro. Die entsprechende Marge erhöhte sich von 18,9 auf 21,7 Prozent. Unter dem Strich stieg der auf die Aktionäre entfallende Gewinn um 23 Prozent auf fast 18 Millionen Euro.

Alzchem-Lenker Niedermaier will der bestätigten Prognose zufolge in diesem Jahr weiterhin den Umsatz auf 600 Millionen Euro hochtreiben und ein operatives Ergebnis von rund 126 Millionen Euro erzielen. 2025 hatte der Konzern noch gut 562 Millionen Euro umgesetzt und vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen knapp 117 Millionen Euro verdient./tav/mne/stk

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Alzchem Group AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Alzchem Group AG

mehr Analysen
30.04.26 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
30.04.26 Alzchem Group Buy Warburg Research
30.04.26 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
18.03.26 Alzchem Group Buy Warburg Research
12.03.26 Alzchem Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alzchem Group AG 165,80 -5,04% Alzchem Group AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

23:11 /nachrichten/aktien/kw-18-die-gewinner-und-verlierer-der-atx-aktien-in-der-vergangenen-woche-1036066256
22:48 /nachrichten/aktien/april-2026-das-sind-die-besten-und-schlechtesten-dax-aktien-1036066225
30.04.26 /nachrichten/aktien/april-2026-so-performten-die-atx-aktien-im-vergangenen-monat-1036066215
26.04.26 /nachrichten/rohstoffe/gold-oel-&-co-in-kw-17-die-tops-und-flops-unter-den-rohstoffen-1036037712
26.04.26 /nachrichten/devisen/bitcoin-ether-&-co-in-der-vergangenen-woche-wochenbilanz-der-kryptowahrungen-in-kw-17-1036037710

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen