DÜSSELDORF/SCHWERIN (dpa-AFX) - Nach einem Hackerangriff auf einen IT-Dienstleister in Schwerin ist die Internetseite der nordrhein-westfälischen Förderbank vorsorglich vom Netz genommen worden. Es wurde eine Ersatzseite eingerichtet, wie die NRW.Bank mitteilte. Darüber seien die Kundenportale zugänglich, hieß es in einer Stellungnahme. "Unsere IT arbeitet mit Hochdruck an einer Lösung, um die Webseite wieder vollständig zur Verfügung zu stellen", Zuvor hatte der Newsletter "Finanz-Szene" berichtet.

"Für eine Betroffenheit der NRW.Bank gibt es keinerlei Hinweise, insofern auch nicht für einen Datenabfluss", betonte die Bank. Die Internetseite stelle in erster Linie Informationen zur Verfügung und beinhalte keine Bankdaten.

Laut dem IT-Dienstleister Planet IC waren die Hacker am vergangenen Samstag in deren System eingedrungen. "Nach Bekanntwerden der unbefugten Zugriffe haben wir mehrere Webserver bzw. Dienste sicherheitshalber vom Netz genommen und die darauf gehosteten Webseiten vorsorglich offline gestellt, um Risiken zu minimieren", erklärte das Unternehmen.

Landeskriminalamt MV ist eingeschaltet

Die Firma hat nach eigenen Angaben bereits das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern zur Untersuchung des Vorfalls eingeschaltet. Informiert worden seien auch der Datenschutzbeauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).

Die Störungen betrafen auch mehrere Internetauftritte der Stadtverwaltungen in Mecklenburg-Vorpommern, darunter Schwerin, Greifswald und Waren an der Müritz. Die Seiten waren auch am Donnerstagvormittag zunächst nicht aufrufbar. Wie lange die Störung noch andauern könnte, wurde nicht bekannt. "Wir arbeiten mit Hochdruck daran, alle Systeme schrittweise und sicher wieder in Betrieb zu nehmen", erklärte Planet IC./bal/DP/stk