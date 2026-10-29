Heidelberger Druckmaschinen Aktie

Heidelberger Druckmaschinen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 731400 / ISIN: DE0007314007

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29.10.2026 14:36:38

ROUNDUP: Heidelberger Druck senkt Gewinnprognose - Kurseinbruch bei Aktie

HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Druckmaschinenhersteller Heidelberger Druck (Heidelberger Druckmaschinen) kappt nach einem enttäuschenden ersten Halbjahr seinen Ergebnisausblick für das Geschäftsjahr. Bei der Profitabilität wird den Wert des Vorjahres nun voraussichtlich nicht deutlich übertroffen - im Gegenteil, es dürfte gar schlechter ausfallen. Heideldruck-Chef Jürgen Otto führte das insbesondere auf die Entwicklung der Weltwirtschaft sowie den anhaltenden Kostendruck zurück. Negative Produktmixeffekte aus der Entwicklung im Nahen Osten sowie Verzögerungen bei Projekten in der Technologiesparte kämen hinzu. Mit der Gewinnwarnung schockte er die Anleger. Die im SDAX notierte Aktie stürzte ab.

Zwischenzeitlich notierte das Papier fast ein Viertel im Minus, zuletzt verringerte es den Kursverlust bei 1,17 Euro auf knapp 13 Prozent. Im laufenden Jahr steht ein Minus von mehr als 42 Prozent zu Buche.

Den Umsatz erwartet der Vorstand 2026/27 zwar weiter auf einem stabilen Niveau zum Vorjahr (2,3 Mrd Euro). Bei der bereinigten Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) aber rechnen die Heidelberger nun nur noch mit 5,6 bis 6,6 Prozent, wie sie am Donnerstag mitteilten. Bisher war das Management von einer spürbaren Verbesserung des Vorjahreswerts von 6,6 Prozent ausgegangen.

Im ersten Halbjahr lag die operative Marge bei 3,7 Prozent und blieb damit deutlich unter den 6,4 Prozent aus dem Vorjahr. Auch im zweiten Quartal erreichte die Kennzahl mit 6,4 Prozent noch nicht die alte Zielsetzung des Managements für das Gesamtjahr. Der Auftragseingang legte im Quartal zwar um knapp 10 Prozent auf 604 Millionen Euro zu, das reichte aber nicht, um die bisherigen Ziele aufrechtzuerhalten.

Der Umsatz in den drei Monaten bis Ende September ging um zwei Prozent auf 509 Millionen Euro zurück. Unter dem Strich erzielte Heideldruck einen Gewinn von 24 Millionen Euro nach 11 Millionen ein Jahr zuvor, vor allem wegen eines Sonderertrags. Den vollständigen Halbjahresbericht legt Heidelberger Druckmaschinen am 12. November vor./men/nas/jha/

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