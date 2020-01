ROUNDUP: Heideldruck warnt vor anhaltender Europaschwäche - Anleger fliehen

HEIDELBERG (dpa-AFX) - Die Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberger Druckmaschinen) hat ihre Erwartungen an das laufende Quartal und das Gesamtjahr gesenkt. Der Umsatz werde im Geschäftsjahr 2019/20 bei 2,49 Milliarden Euro und damit "leicht unter dem Niveau des Vorjahres" liegen, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Bisher hatte der Konzern mit einer stabilen Umsatzentwicklung gerechnet. Hintergrund sind schlechte Geschäfte in wichtigen europäischen Märkten im dritten Quartal, woran sich zunächst nach Einschätzung des Unternehmens nichts ändern wird.

Anleger zeigten sich entsetzt. Der Aktienkurs des Unternehmens rauschte in einer ersten Reaktion auf der Handelsplattform Tradegate um mehr als acht Prozent in die Tiefe. Damit wird ein Heideldruck-Papier wieder mit weniger als einem Euro bewertet.

Auch bei der Gewinnentwicklung ist das Unternehmen pessimistischer geworden. Die Ebitda-Marge (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen werde nun bei 5,5 bis 6,0 Prozent erwartet, hieß es weiter. Zuletzt hatte Heidelberger Druck noch mit 6,5 bis 7,0 Prozent gerechnet. Das Nachsteuerergebnis soll entsprechend leicht negativ ausfallen (bisher: ausgeglichen).

Im dritten Quartal lag der Umsatz vorläufigen Berechnungen zufolge mit 567 Millionen Euro unter dem Vorjahreswert (579). Das Ebitda ohne Restrukturierungsaufwendungen stiegt zwar von 39 auf 47 Millionen Euro. Allerdings beinhaltet es einen positiven Einmalertrag aus dem Verkauf der Gesellschaft Hi-Tech Coatings von 25 Millionen Euro. Auch im "traditionell starken vierten Quartal des laufenden Geschäftsjahres" rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz- und Ertragsniveau unter dem Vorjahr.

Heidelberger Druck arbeite weiter an der Entwicklung eines "umfangreichen Maßnahmenpaketes" zur Profitabilitätsverbesserung. Dazu soll das Produktportfolio bereinigt, Randbereiche verkauft, das internationale Produktionsnetzwerk neu aufgestellt und Kosten deutlich gesenkt werden. Sobald die Planungen abgeschlossen und beschlossen worden seien, werde das Unternehmen entsprechend informieren, hieß es. Das vollständige Zahlenwerk zum dritten Quartal will Heidelberger Druck wie geplant am 11. Februar veröffentlichen./he