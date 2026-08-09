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09.08.2026 08:04:39

ROUNDUP: Heidi Klum wechselt mit 'HeidiFest' zu RTL

KÖLN (dpa-AFX) - Supermodel Heidi Klum ist mit einer Show bei RTL zu sehen - und damit nicht mehr nur auf ProSieben (ProSiebenSat1 Media SE). Der Sender produziert nach eigenen Angaben das "HeidiFest" am 17. September, das bei RTL und auf RTL+ ausgestrahlt wird. Im vergangenen Jahr wurde die Oktoberfest-Sause bei ProSieben ausgestrahlt. Klum feiere nun ihre erste große Primetime-Show beim Kölner Privatsender.

"Auch dieses Jahr lade ich wieder zu meinem großen "HeidiFest" ins legendäre Hofbräuhaus in München ein", wird Klum in einer RTL-Mitteilung vom Samstagabend zitiert. "Ich freue mich sehr, dass wir das Fest erstmals gemeinsam mit RTL und RTL+ feiern."

Bei der Show werde Klum gemeinsam mit ihrer Familie und exklusiv geladenen Gästen die Oktoberfest-Saison eröffnen - "mit Blasmusik, bekannten Hits und einem großen Fest, das dieses Jahr noch lauter und noch größer wird", teilte RTL mit. Wer auf der Bühne stehen werde, soll noch bekanntgegeben werden.

RTL-Geschäftsführerin Inga Leschek sagte: "Mit Heidi Klum kommt eine der größten Entertainment-Persönlichkeiten der Welt zu RTL. Das freut uns riesig!" Bislang ist Klum mit "Germany's Next Topmodel" ein bekanntes Gesicht von ProSieben - und soll es dort auch bleiben. Die Castingshow ist bereits seit 2006 bei dem Sender zu sehen.

RTL feierte in der Mitteilung den Wechsel des "HeidiFestes" ins eigene Programm: "Heidi ist zurück, wo 1992 alles begann: bei RTL". Die 1973 in Bergisch Gladbach geborene Klum wurde in Thomas Gottschalks damaliger RTL-Sendung "Gottschalk" im Zuge des Projekts "Model '92" entdeckt. Danach zog sie nach New York und machte eine rasante Model-Karriere./cht/DP/zb

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