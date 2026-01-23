23.01.2026 15:06:38

ROUNDUP: Hilfe gegen Kälte: EU schickt Stromgeneratoren in die Ukraine

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Mit fast 450 Notstromgeneratoren will die EU die Not in der Ukraine nach russischen Angriffen auf die Energieinfrastruktur lindern. Die Geräte im Wert von 3,7 Millionen Euro sollen Krankenhäuser, Unterkünfte und kritische Dienste wieder mit Strom versorgen, wie die Europäische Kommission mitteilte.

"Die anhaltenden Angriffe Russlands auf die Energieinfrastruktur der Ukraine berauben die Zivilbevölkerung mitten im harten Winter absichtlich der Wärme, des Lichts und der Grundversorgung. Sie sollen den ukrainischen Geist brechen. Sie werden scheitern", sagte EU-Kommissarin Hadja Lahbib.

Seit Beginn der russischen Invasion vor fast vier Jahren hat die EU schon mehr als 9.500 Generatoren in die Ukraine gesendet. Die Kommission habe mehr als 1,2 Milliarden Euro für humanitäre Hilfe zum Schutz der Zivilbevölkerung bereitgestellt sowie zusätzlich mindestens 3 Milliarden Euro für die Energieversorgungssicherheit.

Auch aus Litauen kommt Hilfe. Nach Angaben der Regierung in Vilnius sollen insgesamt mehr als 90 Stromgeneratoren im Wert von über zwei Millionen Euro in die Ukraine geliefert werden. Die erste Lieferung sei bereits auf dem Weg, hieß es. Litauen gehört zu den entschlossensten Unterstützern Kiew./wea/DP/jha

