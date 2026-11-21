PFIFFELBACH (dpa-AFX) - Thüringens AfD-Chef Björn Höcke bleibt an der Spitze des vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuften AfD-Landesverbandes. Der 54-Jährige erhielt bei einem Landesparteitag in Pfiffelbach (Kreis Weimarer Land) 314 Ja-Stimmen, 39 Nein-Stimmen und fünf Enthaltungen. Nach AfD-Angaben erreichte er damit 88,95 Prozent - Enthaltungen sind in diesem Ergebnis nicht enthalten.

Höckes Vertrauter Stefan Möller wurde als Co-Chef des Landesverbands mit 310 Ja-Stimmen wiedergewählt. Er erhielt 36 Nein-Stimmen, bei sieben Enthaltungen. Nach AfD-Angaben erreichte er ein Ergebnis von rund 89,6 Prozent. Möller ist auch stellvertretender Bundesvorsitzender der AfD.

Die Thüringer AfD stellt im Parlament in Erfurt die größte Fraktion und ist in der Opposition. Höcke will bei der Landtagswahl 2029 Ministerpräsident im Freistaat werden. Die AfD steht allerdings derzeit im Thüringer Parlament weitgehend isoliert da, weil die anderen Parteien eine Koalition mit der Rechtsaußen-Partei ablehnen.

In seiner Bewerbungsrede teilte Höcke gegen Thüringens Regierungschef Mario Voigt (CDU) aus, der wegen des Entzugs seines Doktortitels politisch unter Druck steht. "Dieser Mensch, dieser Dieb geistigen Eigentums, ist ein unwürdiger Ministerpräsident", rief Höcke den 358 Mitgliedern in Pfiffelbach zu. Den Verfassungsschutz bezeichnete Höcke als "politisches Kampfinstrument" und kritisierte die Geheimdienstreform./htz/DP/zb