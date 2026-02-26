Eni Aktie
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
|
26.02.2026 11:53:38
ROUNDUP: Höhere Produktionsmengen gleichen bei Eni niedrige Rohstoffpreise aus
ROM (dpa-AFX) - Der italienische Energiekonzern Eni hat zum Jahresende den niedrigen Öl- und Gaspreisen getrotzt. Dank neuer Großprojekte etwa in Angola und Norwegen und entsprechend höherer Produktionsmengen fiel das Schlussquartal besser aus als erwartet. Dies bewahrte das Unternehmen aber nicht vor einem Gewinnrückgang im Gesamtjahr. Die Aktie legte zu.
Gegen Mittag stand das Papier 1,3 Prozent im Plus und gehörte damit zu den Gewinnern im EuroStoxx 50. Analysten von der kanadischen Bank RBC werteten den Jahresabschluss und das Nettoergebnis als "stark".
Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) fiel 2025 um 15 Prozent auf 12,2 Milliarden Euro, wie Eni am Donnerstag in Rom mitteilte. Unter dem Strich sank der auf die Aktionäre entfallende Gewinn aber nur leicht auf 2,6 Milliarden Euro, unter anderem dank höherer Gewinne aus Finanzbeteiligungen, sowie geringerer Steuerzahlungen.
Die Berichtssaison der europäischen Öl- und Gaskonzerne neigt sich in diesen Tagen dem Ende entgegen, wobei mehrere Unternehmen enttäuschende Quartalsberichte vorgelegt haben. Vor allem Ende vergangenen Jahres hatten die Unternehmen wegen des weltweiten Überangebots mit niedrigeren Rohölpreisen zu kämpfen.
Seit dem Jahreswechsel haben jedoch die Befürchtungen einer Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran die Sorge vor einer drohenden Überversorgung ausgeglichen. Der Ölpreis hat sich seit dem Jahreswechsel um etwa 17 Prozent erholt.
Am 19. März will Eni den Investoren auf einem Kapitalmarkttag seine Strategie für die kommenden Jahre vorstellen, ebenso wie die finanziellen und operativen Erwartungen für 2026./lew/err/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Eni S.p.A.
|
12:27
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 legt am Freitagmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
26.02.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
26.02.26
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt Eni auf 'Buy' - Ziel 18 Euro (dpa-AFX)
|
26.02.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert am Nachmittag (finanzen.at)
|
26.02.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
26.02.26
|ROUNDUP: Höhere Produktionsmengen gleichen bei Eni niedrige Rohstoffpreise aus (dpa-AFX)
|
26.02.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
20.02.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Eni S.p.A.
|09:41
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:52
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Eni Buy
|UBS AG
|26.02.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|09:41
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:52
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Eni Buy
|UBS AG
|26.02.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|07:52
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|Eni Buy
|UBS AG
|26.02.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|28.01.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|09:41
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.02.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Eni S.p.A.
|19,79
|2,69%