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08.09.2026 10:07:38

ROUNDUP: Hornbach profitiert von robuster Nachfrage - Aktie zieht an

BORNHEIM (dpa-AFX) - Der Baumarktkonzern Hornbach Holding (HORNBACH) hat im zweiten Quartal (per Ende August) eine robuste Nachfrage verzeichnet. Umsatz und operatives Ergebnis legten vorläufigen Zahlen zufolge zu, wie das Unternehmen am Montagabend in Bornheim (Pfalz) mitteilte. Zudem bestätigte der Konzern die Jahresprognose. An der Börse kamen die Nachrichten gut an.

Im frühen Handel am Dienstag legte die im SDAX notierte Aktie um zuletzt fast neun Prozent zu. Nach einigen Auf und Abs in den vergangenen Monaten steht seit dem Jahreswechsel damit nun wieder ein Plus zu Buche.

Hornbachs Nettoumsatz stieg vorläufigen Zahlen zufolge um rund sieben Prozent auf 1,8 Milliarden Euro. Positiv wirkte sich zudem ein Kalendereffekt aus, da es 1,3 Verkaufstage mehr gab als im Vorjahr. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) verbesserte sich trotz eines anhaltenden Kostendrucks um 13 Prozent auf knapp 125 Millionen Euro.

Im Gesamtjahr erwartet Hornbach weiterhin einen Umsatz auf oder leicht über dem Vorjahr. Er könnte den Angaben zufolge damit um bis zu 6 Prozent zulegen auf Basis der erlösten gut 6,4 Milliarden Euro im Vorjahr. Das operative Ergebnis soll auf dem Vorjahresniveau von rund 265 Millionen Euro liegen.

Die ausführlichen Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel will Hornbach am 29. September vorstellen/lew/nas/tav/Stk

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