HUGO BOSS Aktie

HUGO BOSS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.03.2026 15:55:39

ROUNDUP: Hugo Boss streicht Dividende zusammen - Aktienrückkauf

METZINGEN (dpa-AFX) - Der Modekonzerns HUGO BOSS streicht seine direkten Ausschüttungen an die Aktionäre auf das gesetzliche Minimum zusammen. Für das vergangene Jahr sollen die Anteilseigner je Aktie 4 Cent erhalten, wie das Unternehmen am Montag in Metzingen mitteilte. Für das Jahr zuvor hatten sie noch 1,40 Euro je Anteilsschein bekommen. Derweil will Hugo Boss bis Ende 2027 eigene Aktien im Wert von bis zu 200 Millionen Euro zurückkaufen. Durch die niedrigere Dividende und den Aktienrückkauf will der Konzern finanziell flexibler werden.

Details zum Rückkauf sollen kurz vor dem Beginn bekannt gegeben werden. Die Papiere will der Modekonzern dann einziehen. Die Boss-Aktie legte nach den Neuigkeiten zeitweise um fast drei Prozent zu, lag am Nachmittag zuletzt aber nur noch mit 0,1 Prozent im Plus.

Im Schnitt würde mit der Mindestdividende und dem Aktienrückkauf eine jährliche Aktionärsrendite erzielt, die in etwa dem für 2024 ausgeschütteten Niveau entspreche, schrieb das Unternehmen. Solche Berechnungen sind allerdings schwierig, da der genaue Einfluss eines Aktienrückkaufs auf den Kurs nur schwer zu kalkulieren ist.

Mit dem Zusammenstreichen der Dividende kommt das Management dem größten Anteilseigner Frasers Group entgegen. Zuletzt hatte Hugo Boss durch Unstimmigkeiten mit dem größten Anteilseigner die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. So unterstützt Frasers den Aufsichtsratschef Stephan Sturm wohl nicht mehr, wie Anfang Dezember bekannt geworden war.

Unstimmigkeiten zwischen dem Management von Hugo Boss und dem Großaktionär gab es hinsichtlich der Dividendenpolitik. Frasers Group sieht Hugo Boss an der Börse als unterbewertet an, wie aus einer Pflichtmitteilung vom Juli hervorgeht. Der Investor ist der Ansicht, dass Hugo Boss derzeit keine Dividenden ausschütten sollte. Die Mittel sollten vielmehr zur Steigerung des Unternehmenswerts eingesetzt werden.

Frasers Group ist mit einer direkten Beteiligung von 25 Prozent mit Abstand größter Aktionär des Konzerns. Wie seit dem Sommer bekannt ist, kommt der Konzern inklusive Finanzinstrumenten aber auf mehr als 30 Prozent. Würde er die Finanzinstrumente in "echte" Anteile wandeln, müsste er ein Übernahmegebot abgeben.

Die Aktionäre des Modekonzerns brauchen mit Blick auf eine Geschäftsbelebung indessen Geduld. So soll 2026 ein Übergangsjahr werden, wie Hugo Boss Anfang Dezember mitgeteilt hat. Sortiment und Vertrieb sollen angepasst werden; der Umsatz und der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) dürften wohl sinken. Besserung wird erst ab 2027 in Aussicht gestellt./mne/err/mis/stw

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu HUGO BOSS AG

mehr Nachrichten

Analysen zu HUGO BOSS AG

mehr Analysen
04.03.26 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
26.01.26 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
20.01.26 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
19.01.26 HUGO BOSS Neutral UBS AG
05.01.26 HUGO BOSS Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

HUGO BOSS AG 35,64 0,85% HUGO BOSS AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:29 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen