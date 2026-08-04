ROUNDUP/Hugo Boss: Verhaltene Nachfrage lastet auf Umsatz und Ergebnis

METZINGEN (dpa-AFX) - Eine maue Konsumstimmung insbesondere in Europa sowie der laufende Konzernumbau belasten den Modekonzern HUGO BOSS. Umsatz und Ergebnis gingen im zweiten Quartal deutlich zurück. Dabei sieht Konzernchef Daniel Grieder Fortschritte bei der Restrukturierung . Angesichts des schwierigen Marktumfelds will sich das Unternehmen stärker auf die Profitabilität konzentrieren als auf Wachstum.

Die im MDAX notierte Aktie gewann am Dienstag zum Handelsauftakt leicht. So fiel die Ergebnisentwicklung etwas besser aus als erwartet, während die Umsätze in etwa die Schätzungen der Analysten trafen. Nach Ansicht von Chiara Battistini von JPMorgan wird der Kurs aber durch die Übernahmeofferte von Frasers in Höhe von 38 Euro bestimmt. Die Aktie notiert dabei in etwa auf der Höhe des Angebots.

Der Umsatz ging im Jahresvergleich insgesamt um zehn Prozent auf 905 Millionen Euro zurück, wie das Unternehmen in Metzingen mitteilte. Währungsbereinigt betrug das Minus neun Prozent. Vor allem in den Kernmärkten wie Deutschland, Großbritannien und Frankreich verzeichnete Hugo Boss eine geringere Nachfrage. Zudem machten sich Schließungen im eigenen Einzelhandel sowie eine geringere Fläche im Großhandel bemerkbar. Darüber hinaus hielten sich Händler mit Bestellungen zurück.

Effizienzsteigerungen in der Beschaffung, Preiserhöhungen sowie ein höherer Anteil an Vollpreisverkäufen führten hingegen zu einem Anstieg der bei Analysten viel beachteten Bruttomarge. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank hingegen wegen der niedrigeren Umsätze um 28 Prozent auf 59 Millionen Euro. Unter dem Strich und nach Anteilen Dritter verdiente Hugo Boss mit 33 Millionen Euro 29 Prozent weniger als vor einem Jahr.

Die Jahresprognose bestätigte Hugo Boss dennoch. So erwartet das Management weiter einen Umsatzrückgang auf währungsbereinigter Basis im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich nach 4,27 Milliarden Euro 2025. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern soll 300 bis 350 Millionen Euro (2025: 391) erreichen.

Hugo Boss befindet sich nach einer schwachen Entwicklung im Umbau und sieht sich dabei einem Übernahmeangebot seines Großaktionärs Frasers gegenüber. Das Unternehmen hält den gebotenen Preis jedoch für zu niedrig. Das Angebot läuft noch bis 13. August./nas/mis/jha/