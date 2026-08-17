ROUNDUP/Hurrikan 'Lala': Ein Toter und Stromausfälle auf Hawaii

HONOLULU (dpa-AFX) - Hurrikan "Lala" hat zerstörerische Winde und massive Niederschläge auf Hawaiis größte Insel Big Island gebracht. In der Nacht zum Sonntag (Ortszeit) waren mit den Nachbarinseln zusammengerechnet fast 130.000 Stromkunden ohne Versorgung, am Vormittag waren es bereits mehr als 220.000, wie Daten der US-Webseite Poweroutage.us zeigten. Örtliche Medien berichteten auf der Pazifikinsel Big Island mit rund 200.000 Einwohnern von umgestürzten Bäumen, Straßensperren und heftigen Überschwemmungen.

Gouverneur Josh Green warnte die Bewohner davor, auf die Straßen zu gehen. Im Süden der Hauptinsel sei es zu einem Autounfall mit einem Todesopfer gekommen.

Für Teile der Hauptinsel hatte der Nationale Wetterdienst (NWS) einen Sturzflut-Notstand ausgegeben. Nach Angaben der Polizei wurden mehrere Häuser von den Wassermassen fortgerissen. Der Wetterdienst warnte vor einer lebensgefährlichen und "katastrophalen" Hochwasserlage. Der Gouverneur sagte am Samstagnachmittag (Ortszeit), 19 Hausdächer seien vom Hurrikan weggerissen worden.

Das Zentrum des Hurrikans der Kategorie 1 zog rund 90 Kilometer südlich an der Insel vorbei in westlicher Richtung, wie das US-Hurrikanzentrum (NHC) berichtete. Noch bis in die Nacht sei auf Big Island allerdings mit Windböen in Hurrikanstärke und heftigen Niederschlägen zu rechnen.

Auswirkungen verlagern sich auf andere Inseln

Die Behörde rechnete an den windzugewandten Seiten von Big Island im Verlauf des Sturms mit insgesamt 30 bis 50 Zentimetern Regen. An einigen Messstellen waren diese Mengen jedoch bereits überschritten: In Laupahoehoe wurden innerhalb von 36 Stunden knapp 65 Zentimeter registriert. Es bestehe weiter die Gefahr von Überschwemmungen, Erdrutschen und gefährlichem Wellengang, erklärte das NHC.

Auch auf den kleineren Inseln des Bundesstaats - darunter Maui, Oahu, Kauai und Niihau - drohen trotz größerer Entfernung zum Zentrum des Sturms bis einschließlich Sonntag gefährlich starke Winde und heftige Niederschläge. Der Schwerpunkt der Auswirkungen soll sich in der Nacht nach Westen verlagern. Für Oahu, Kauai und Niihau gilt eine Hochwasserwarnlage bis spät am Sonntag. Dort werden örtlich bis zu 20 Zentimeter Regen erwartet.

Ein Hurrikan der Kategorie 1 von 5 kann andauernde Winde mit einer Geschwindigkeit von bis zu 153 Kilometern pro Stunde mit sich bringen. Der NHC-Prognose zufolge soll "Lala" am Sonntag weiter nach Westen abdrehen, an Geschwindigkeit zulegen und sich allmählich abschwächen./jbz/DP/zb