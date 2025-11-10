ROUNDUP: Hypoport sieht positive Aussichten für 2026 - Kursgewinn geschrumpft

BERLIN (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister Hypoport (Hypoport SE) blickt mit Zuversicht auf das kommende Jahr. "Durch den systematischen Ausbau unserer Plattformen in allen drei Industrien schaffen wir so die Basis, um nächstes Jahr auf Rekordjagd auch im Ertrag zu gehen", sagte Chef Ronald Slabke am Montag laut Mitteilung in Berlin bei der Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal. Bereits Ende Oktober hatte Hypoport vorläufige Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel vorgelegt und dabei auch die Umsatzprognose für 2025 gekappt. Diese wurden nun bestätigt.

Die Aussagen zu 2026 kamen bei den Anlegern zunächst gut an. Die Hypoport-Aktie legte zeitweise um 10 Prozent zu und erholte sich damit ein Stück weit von ihrer jüngsten Schwäche. Anschließend schmolz der Kursgewinn aber immer weiter ab. Am Nachmittag notierte das Papier noch knapp zwei Prozent höher. Alleine seit Veröffentlichung der Eckdaten samt gekappter Umsatzprognose Ende Oktober hatten die Anteilscheine des Finanzdienstleisters rund ein Viertel verloren./lew/mis/he