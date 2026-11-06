BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
06.11.2026 13:15:38
ROUNDUP: IG Metall und Arbeitgeber in Bayern wollen wieder verhandeln
MÜNCHEN/NÜRNBERG (dpa-AFX) - In der Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie wollen Gewerkschaft und Arbeitgeber nach einer Woche täglicher Warnstreiks an den Verhandlungstisch zurückkehren. Die dritte Verhandlungsrunde ist für Montag im Münchner Gewerkschaftshaus geplant, wie die IG Metall mitteilte. Für den Freitag waren noch einmal Arbeitsniederlegungen in 105 Betrieben geplant, unter anderem im BMW-Werk in Dingolfing.
Die Zeichen stehen nicht unbedingt auf schnelle Einigung. "Die Arbeitgeber sollten diese Signale nicht überhören", forderte Bayerns IG-Metall-Bezirksleiter und Verhandlungsführer Horst Ott ein besseres Angebot der Arbeitgeber. Der Verband der bayerischen Metall- und Elektroindustrie (vbm) hingegen forderte von der Gewerkschaft eine Annäherung an das unter der Inflationsrate liegende Angebot der Arbeitgeber. "Wir erwarten von der IG Metall weniger Klassenkampfrhetorik, weniger Streiks und dafür mehr Lösungswillen", sagte Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.
Die IG Metall verlangt einen einjährigen Tarifvertrag und fünf Prozent mehr Lohn. Die Arbeitgeber haben unter Verweis auf die schlechte wirtschaftliche Lage vieler Unternehmen für das kommende Jahr eine Einmalzahlung in Höhe von einem Prozent des Bruttojahresgehalts und für 2028 eine Tariferhöhung von 1,3 Prozent angeboten./cho/DP/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BMW AG
|
06.11.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
06.11.26
|ROUNDUP: IG Metall und Arbeitgeber in Bayern wollen wieder verhandeln (dpa-AFX)
|
05.11.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag in Grün (finanzen.at)
|
05.11.26
|Deutsche Bank AG: BMW-Aktie erhält Buy (finanzen.at)
|
05.11.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX startet in der Verlustzone (finanzen.at)
|
05.11.26
|DAX-Handel aktuell: DAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
05.11.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
04.11.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
Analysen zu BMW AG
|05.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|04.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|58,90
|-3,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.