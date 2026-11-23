FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach ausgedehnten Warnstreiks setzt die IG Metall im Tarifkonflikt der deutschen Metall- und Elektroindustrie wieder auf Verhandlungen mit den Arbeitgebern. Wie bereits bei der vorherigen Tarifrunde im Jahr 2024 soll ein Tandem eine Lösung finden. Die Spitze der Gewerkschaft habe die Bezirke Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen beauftragt, "gemeinsam ein neues Angebot der Arbeitgeberseite entgegenzunehmen und zu verhandeln", teilte die IG Metall in Frankfurt mit.

Eine vierte Runde der Gespräche ist bereits für diesen Mittwoch (25. November) in Mannheim anberaumt. Die IG Metall hatte eine entsprechende Einladung der Arbeitgeber angenommen. Gewerkschaftschefin Christiane Benner erklärte dazu: "Mit der Beauftragung unserer zwei Bezirke im Tandem zeigen wir, wie ernst uns eine Bewegung am Verhandlungstisch ist. Die Arbeitgeber haben jetzt die Chance, ein Angebot auf den Tisch zu legen, das die Leistungen der Beschäftigten respektiert."

Vier Verhandlungsführer suchen eine Lösung

Details zu einem möglichen Angebot lagen zunächst nicht vor. Beide Seiten haben für den Mittwochmittag Statements am Verhandlungsort am Mannheimer Rosengarten angekündigt. Für die Arbeitgeber verhandeln Peter Sebastian Krause (Südwestmetall) und Arndt G. Kirchhoff (Metall NRW). Für die IG Metall sind die Bezirksleiter Barbara Resch (Baden-Württemberg) und Knut Giesler (Nordrhein-Westfalen) gesetzt. 2024 hatten die Bezirke Küste und Bayern die Verhandlungen zu einem Ende geführt. Ein derartiger Pilotabschluss wird dann von den übrigen Tarifgebieten weitgehend übernommen.

Unterdessen hat die IG Metall ihre ganztägigen Warnstreiks fortgesetzt, an denen ihren Angaben zufolge bislang rund 340.000 Beschäftigte teilgenommen haben. Unter anderem standen Werke von BMW und Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) still, bei Opel in Eisenach gab es den ersten 24-Stunden-Streik der Werksgeschichte. Auch Maschinenbauer und Betriebe zur Metallerzeugung wurden bestreikt.

Hunderttausende im Warnstreik

Eine erste Welle hatte es am Freitag gegeben und auch für den Dienstag sind Ausstände in weiteren Industriebetrieben angekündigt. Die Gewerkschaft zahlt den Teilnehmenden Streikgeld und hat das Instrument der 24-Stunden-Warnstreiks zuletzt 2018 eingesetzt. Zuvor hatten laut IG Metall bereits 464.000 Beschäftigte an mehrstündigen Warnstreiks teilgenommen.

Die IG Metall fordert für die 3,7 Millionen Beschäftigten bei einer einjährigen Laufzeit fünf Prozent mehr Geld. Gesamtmetall bietet eine Einmalzahlung, die aber unter bestimmten Bedingungen ausgesetzt werden kann, sowie 1,3 Prozent mehr Geld zum Juli 2028. Die Laufzeit soll nach Vorstellung der Arbeitgeber 26 Monate betragen.

Strittig sind zudem Möglichkeiten, vom Tarifvertrag abzuweichen. Die Gewerkschaft fordert ein tarifliches Verfahren mit kontrollierbaren Zusagen, wenn die Arbeitnehmer beispielsweise für Investitionen zeitweise Abschläge hinnehmen sollen. Die Arbeitgeber wollen das bislang nur auf betrieblicher Ebene mit den Betriebsräten besprechen./ceb/DP/nas