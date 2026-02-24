ROUNDUP: Indus Holding spürt Zollbelastungen - Ergebnisse im Rahmen der Ziele

BERGISCH GLADBACH (dpa-AFX) - Die Indus Holding (INDUS) hat im vergangenen Geschäftsjahr die Zollbelastungen zu spüren bekommen. Während der Umsatz leicht von 1,72 auf 1,74 Milliarden Euro stieg, fiel das operative Ergebnis vorläufigen Berechnungen zufolge geringer aus als im Vorjahr, wie das auf Mittelständler spezialisierte Beteiligungsunternehmen aus dem SDAX am Dienstag in Bergisch-Gladbach mitteilte. Die Resultate stießen auf ein positives Echo, die Aktie gewann leicht.

Das Papier lag am Mittag 2,5 Prozent im Plus bei 30,80 Euro. Damit machte es einen kleinen Teil der Gewinnmitnahmen der vergangenen zwei Wochen wieder wett. Davor hatte der Kurs Mitte Februar mit 33,70 Euro noch ein Vierjahreshoch erreicht. Mit einem Kursplus von gut neun Prozent hat die Aktie seit Jahresbeginn auch fast doppelt so stark zugelegt wie der Nebenwerte-Index SDAX.

Experte Thomas Wissler vom Analysehaus MWB Research attestierte dem Unternehmen ein solides Schlussquartal, das eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorquartal aufweise und die Erwartungen weitgehend erfüllt habe. Zudem falle der Auftragsbestand höher aus als ein Jahr zuvor und signalisiere für 2026 eine gute Geschäftsentwicklung. Dank dem Abschneiden beim freien Mittelzufluss und wegen des zu erwartenden weiteren Schuldenabbaus bleibe die finanzielle Flexibilität des Unternehmens intakt.

Vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen sowie vor Sonderposten ging der Gewinn (bereinigtes Ebita) von Indus im vergangenen Jahr von zuvor 153,7 auf 147,8 Millionen Euro zurück. Die entsprechende Marge fiel um 0,4 Prozentpunkte auf 8,5 Prozent. "Protektionismus und geopolitische Unsicherheiten haben die Märkte weiter 2025 gefordert", sagte Unternehmenschef Johannes Schmidt laut Mitteilung. Mit den Werten erreichte Indus seine seit Mai gültige Prognose. Den Ausblick für 2026 gibt es zusammen mit den detaillierten Zahlen am 24. März./men/tav/stk