ROUNDUP: Industriestimmung im Euroraum trübt sich deutlich ein

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich infolge des Ukraine-Kriegs deutlich eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global (ehemals IHS Markit) fiel zum Vormonat um 1,7 Punkte auf 56,5 Zähler, wie S&P am Freitag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Das ist der tiefste Stand seit etwas mehr als einem Jahr. Die Erstschätzung wurde um 0,5 Punkte nach unten korrigiert.

S&P verwies auf geopolitische Spannungen wie insbesondere den Ukraine-Krieg und Lieferengpässe aufgrund steigender Corona-Infektionen in China als Belastungsgründe. Darüber hinaus wurden stark steigende Rohstoff-, Kraftstoff- und Energiepreise als Belastung genannt. Um ihre Gewinnmargen zu sichern, hätten die Unternehmen ihre Verkaufspreise stark angehoben.

Chris Williamson, Chefökonom von S&P Global, sagte: "Gerade als das Abklingen der jüngsten Pandemiewelle der Erholung des Industriesektors in der Eurozone frischen Auftrieb verlieh, sich die Lieferketten entspannten und die Konjunktur in vielen Ländern an Dynamik gewann, hat der Krieg in der Ukraine für einen bedrohlichen neuen Gegenwind gesorgt."

Die Lockerungen der Corona-Restriktionen hätten zwar die Nachfrage angekurbelt, erklärte Williamson. Die Wachstumsraten seien aber angesichts der Russland-Sanktionen, der steigenden Energiekosten und neuer kriegsbedingter Versorgungsengpässe deutlich gesunken. Die erhöhte Risikoscheu aufgrund des Kriegs in der Ukraine und die stark steigenden Lebenshaltungskosten drohten das Wachstum in den kommenden Monaten weiter zu belasten.

Die Daten im Überblick:

^

Region/Index März Prognose Vorläufig Vormonat

EURORAUM

Industrie 56,5 57,0 57,0 58,2

DEUTSCHLAND

Industrie 56,9 57,6 57,6 58,4

FRANKREICH

Industrie 54,7 54,8 54,8 57,2

ITALIEN

Industrie 55,8 57,0 --- 58,3

SPANIEN

Industrie 54,2 55,7 --- 56,9°

(Angaben in Punkten)

/bgf/jkr/stk