ROUNDUP/IPO: Freenet erwägt Börsengang von Waipu.tv - Optionen auf dem Prüfstand

BÜDELSDORF (dpa-AFX) - Der Mobilfunk- und TV-Anbieter freenet denkt über einen Börsengang seiner TV-Streamingplattform Waipu.tv nach. Dies ist eine von mehreren strategischen Optionen, die Freenet nach eigenen Angaben zusammen mit den Minderheitsaktionären der TV-Streamingplattform prüft. Freenet kontrolliert den Waipu-tv-Betreiber Exaring mit 74,6 Prozent Anteil. Wann und ob es zu einem Börsengang kommt, hänge allerdings von verschiedenen Faktoren und den allgemeinen Marktbedingungen ab, teilte Freenet am Mittwochabend in Büdelsdorf mit. Die Aktie des Unternehmens reagierte am Donnerstag kaum auf die Neuigkeiten.

Das Papier gewann zuletzt 0,2 Prozent an Wert. Seit Jahresbeginn hat es knapp acht Prozent an Wert verloren, in den vergangenen zwölf Monaten sogar fast ein Viertel.

Der Schwerpunkt von Freenet liege weiter auf dem Ausbau von Waipu.tv als zweitem Kerngeschäft, schrieb der Konzern weiter. Entsprechend gebe es derzeit keine Pläne, den Mehrheitsanteil am Waipu-tv-Betreiber Exaring zu reduzieren.

Waipu.tv verzeichnete den Angaben zufolge in den vergangenen Jahren ein deutliches Wachstum und eine hohe Rentabilität mit fast zwei Millionen zahlenden Abonnenten Ende 2025.

Ab dem Geschäftsjahr 2026 weist Freenet Waipu.tv neben dem Mobilfunksegment als eigenständigen Bereich (IPTV) aus. 2025 trug es 36 Millionen Euro zum bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) bei, nachdem es im Vorjahr noch ausgeglichen war. Auf Konzernebene lag der operative Gewinn insgesamt bei rund 515 Millionen Euro.

Auch für das laufende Jahr setzt Freenet auf steigende Ergebnisse beim Internet-Fernseh-Angebot. So soll das bereinigte operative Konzernergebnis bei insgesamt 500 bis 530 Millionen Euro liegen, wie das Unternehmen Ende Februar bei Vorlage der Geschäftszahlen für 2025 mitgeteilt hatte. Im größeren Geschäftsbereich mit dem Mobilfunk schließt Freenet aber einen Ergebnisrückgang nicht aus. Der freie Mittelzufluss (Free Cashflow) soll im Konzern 270 bis 300 Millionen Euro betragen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr stieg der Nettogewinn von 250 Millionen auf gut 271 Millionen Euro. Die Aktionäre sollen für 2025 eine um 10 Cent auf 2,07 Euro je Aktie erhöhte Dividende erhalten. Für die Jahre 2026 bis 2028 stellt der Konzern eine Mindestdividende von zwei Euro oder 80 Prozent des bereinigten Mittelzuflusses in Aussicht.

Für 2028 strebt Freenet ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) von mindestens 620 Millionen Euro sowie einen bereinigten freien Mittelzufluss von mindestens 340 Millionen Euro an. Das Internet-Fernsehen waipu.tv soll zum Ergebnis dann 120 Millionen Euro beitragen./err/tav/stw/stk