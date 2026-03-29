29.03.2026 11:04:38

ROUNDUP: Iran droht mit Angriffen gegen israelische und US-Unis

TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran droht mit Angriffen gegen israelische und US-amerikanische Hochschuleinrichtungen als Vergeltung für mutmaßliche Attacken gegen zwei iranische Universitäten. Wenn die US-Regierung wolle, dass ihre Universitäten in der Region von Vergeltungsmaßnahmen verschont bleiben, müsse sie bis Montag 12 Uhr mittags Teheraner Zeit die Bombardierung von Universitäten verurteilen, zitierte die den Revolutionsgarden nahestehende Nachrichtenagentur Fars auf der Plattform X eine Erklärung der iranischen Elitestreitmacht.

Iran berichtet von Beschuss seiner Universitäten

Man rate allen Mitarbeitern, Professoren und Studenten amerikanischer Universitäten in der Region sowie den Anwohnern der umliegenden Gebiete, sich einen Kilometer von den Campusgeländen fernzuhalten, zitierte Fars aus der Erklärung der Revolutionsgarden weiter. Nach iranischen Angaben waren zuvor die Technische Universität Isfahan und die Universität für Wissenschaft und Technologie in Teheran Ziel israelisch-amerikanischer Angriffe geworden.

Israelische und amerikanische Universitäten in der Region würden Ziel iranischer Vergeltungsmaßnahmen, zitierte Fars die Revolutionsgarden.

Das wahre Ziel der amerikanisch-israelischen Aggression gegen den Iran sei es, "die wissenschaftlichen Grundlagen und das kulturelle Erbe unseres Landes zu zerstören, indem sie systematisch Universitäten, Forschungszentren, historische Denkmäler und prominente Wissenschaftler ins Visier nimmt", schrieb der Sprecher von Irans Außenministerium, Esmaeil Baghaei, auf X.

Der Iran greift seit Beginn der israelisch-amerikanischen Angriffe vor einem Monat als Gegenreaktion nicht nur Ziele in Israel an, sondern nimmt auch auf benachbarte Golfstaaten, die US-Stützpunkte beherbergen, unter Beschuss./ln/DP/zb

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