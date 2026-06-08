ROUNDUP: Iran: Flughäfen stellen Betrieb ein - Flugabwehr aktiv

TEHERAN (dpa-AFX) - Nach israelischen Angriffen in der Nacht stellen Flughäfen in Teheran bis auf weiteres den Betrieb ein. Flüge von den Flughäfen Imam Chomeini International und Mehrabad seien derzeit eingestellt, berichtete die Nachrichtenagentur Fars unter Berufung auf eine offizielle Stellungnahme. Auch seien Flüge an allen Flughäfen im Westen des Landes eingestellt, hieß es weiter.

Zudem sei in der westiranischen Stadt Kermanschah die Flugabwehr aktiv, um feindliche Geschosse abzufangen, hieß es in einem Bericht der Agentur Mehr. Der Flughafen der Stadt stelle ebenfalls seinen Betrieb bis auf weiteres ein, hieß es in einem zusätzlichen Bericht der Agentur.

Bei Angriffen auf Ziele in Tabris im Norden des Landes habe es keine Toten oder Verletzten gegeben, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna. Unabhängig überprüfen lassen sich die Berichte nicht.

Am Sonntagabend hatte der Iran Israel mit Raketen angegriffen. In der Nacht reagierte Israel mit Luftangriffen auf Ziele in verschiedenen Landesteilen des Irans./mar/DP/stk