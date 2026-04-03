ROUNDUP: Iran: Haben Kampfjet vom Typ F-35 abgeschossen

TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Streitkräfte haben eigenen Angaben zufolge einen Kampfjet vom Typ F-35 abgeschossen. Das Kampfflugzeug sei im zentralen Luftraum durch ein neues fortschrittliches Verteidigungssystem abgeschossen worden, hieß es in einer Erklärung der Revolutionsgarden, Irans Elitestreitmacht. Von US-Seite gab es dafür zunächst keine Bestätigung.

Es sei bereits der zweite Abschuss eines F-35, behaupteten die Revolutionswächter. "Aufgrund der völligen Zerstörung des Flugzeugs gibt es keine Informationen über das Schicksal des Piloten", hieß es in der Mitteilung. Es sei unwahrscheinlich, dass der Pilot überlebt habe.

Militärexperten wiesen in den sozialen Medien jedoch darauf hin, dass die veröffentlichten Fotos mehr auf ein Wrack eines F-15 deuteten.

Unterdessen berichtete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim, dass ein amerikanischer Pilot, der sich mit einem Schleudersitz gerettet habe, gefangen genommen worden sei. Weitere Informationen sollen zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden, hieß es.

Iranische Meldungen über erfolgreiche Zerstörungen US-amerikanischer Kampfjets hatte das Regionalkommando für den Nahen Osten (Centcom) zuletzt zurückgewiesen. Am Donnerstag etwa widersprach Centcom einem vermeintlichen Abschuss über der iranischen Insel Gheschm im Süden des Landes.

Der F-35-Jet des US-amerikanischen Konzerns Lockheed Martin zählt zu den modernsten Kampfflugzeugen der Welt. Bestätigte Fälle, wonach ein F-35 in einem bewaffneten Konflikt abgeschossen wurde, gibt es bislang nicht./arb/DP/he