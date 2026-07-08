ROUNDUP: Iran meldet neue Raketenwelle auf Bahrain

TEHERAN/MANAMA (dpa-AFX) - Der Iran hat weitere Angriffe auf den Golfstaat Bahrain gemeldet. Wie der staatliche Rundfunk am Vormittag (Ortszeit) berichtete, sei eine neue Welle an Raketen auf den Inselstaat erfolgt.

Nach Angaben aus Bahrain reagierte die Flugabwehr auf mehrere iranische Angriffe. Irans "Aggression" sei zerstört worden, teilte Nabil al-Ahmar mit, ein Berater am Königshof des Golfstaats.

Nach seinen Angaben ertönten im Land seit dem frühen Morgen viermal die Warnsirenen. Einwohner wurden aufgerufen, ruhig zu bleiben und sich in Sicherheit zu bringen, wie das Innenministerium in dem Golfstaat auf X schrieb.

Nutzer in den sozialen Medien berichteten von Raketenstarts nahe der iranischen Hafenstadt Buschehr. Sie liegt etwa 300 Kilometer entfernt von Bahrain entfernt./arb/DP/stk