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10.04.2026 08:27:38
ROUNDUP: Irans früherer Außenminister Charrasi bei Luftangriff getötet
TEHERAN (dpa-AFX) - Der frühere iranische Außenminister Kamal Charrasi ist Behördenangaben zufolge nach einem Luftangriff seinen Verletzungen erlegen. Der Leiter des Strategischen Rats für Auswärtige Beziehungen sei vor einigen Tagen bei einem israelisch-amerikanischen Luftangriff verwundet worden und sei nun ein Märtyrer, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna.
Mohammed-Dschwad Sarif, ebenfalls Ex-Außenminister, sprach laut der Zeitung "Shargh" sein Beileid aus, verurteilte die Tötung jedoch scharf. Tötungen von Politikern wie Charrasi durch die USA und Israel zeigten deren "Feindschaft gegenüber Frieden und Dialog". Charrasi gehörte dem Reformlager an und befürwortete eine Annäherung an den Westen.
Charrasi war von 1997 bis 2005 Außenminister der Islamischen Republik. Zuletzt beriet er Medienberichten zufolge den obersten Führer Ajatollah Ali Chamenei, der zu Beginn der Angriffe der USA und Israels auf den Iran getötet worden war./dde/DP/nas
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