ROUNDUP/Israel: Weitere Angriffswelle auf Ziele in Teheran

TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben erneut Ziele der iranischen Führung in der Hauptstadt Teheran angegriffen. Eine weitere Angriffswelle sei abgeschlossen worden, teilte das Militär mit. Dabei seien Entwicklungs- und Produktionsstätten für verschiedene Waffensysteme und Luftabwehrsysteme getroffen worden.

Unter den angegriffenen Zielen war dem israelischen Militär zufolge auch das Hauptquartier der iranischen Organisation der Marineindustrien. Die Institution ist unter anderem für die Entwicklung und Konstruktion von Kriegsschiffen und U-Booten zuständig.

In Israel wurde über neue Raketenangriffe aus dem Iran berichtet, in mehreren Gegenden im Süden des Landes gab es am Nachmittag (Ortszeit) Raketenalarm. Iranische Geschosse schlugen Medienberichten zufolge im Gebiet der Rot-Meer-Hafenstadt Eilat ein. Zunächst war nicht klar, ob es Verletzte oder Schäden gab./rme/gm/DP/nas