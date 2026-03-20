ROUNDUP: Israels Armee tötet Pressesprecher der Revolutionsgarden

TEHERAN (dpa-AFX) - Die iranischen Revolutionsgarden melden den Tod ihres Sprechers, Ali Mohammed Naini. Israels Armee bestätigte, dass dieser in der Nacht zum Freitag bei einem Angriff der israelischen Luftwaffe getötet worden sei. Die den Revolutionsgarden nahestehende Nachrichtenagentur Tasnim hatte zuvor Israel und die USA für den tödlichen Angriff auf den General verantwortlich gemacht.

Die Garden würdigten Naini als langjährigen Kommandeur, der mehr als vier Jahrzehnte im Dienst der islamischen Revolution gestanden habe. Israels Militär bezeichnete ihnen als "wichtigsten Propagandisten" der Revolutionsgarden, der Terroranschläge gegen den Staat Israel gefördert habe. Die israelische Armee drohte, sie werde weiterhin gegen Kommandeure und wichtige Vertreter der iranischen Führung vorgehen.

Der Iran griff derweil Israel am Morgen und am Vormittag (Ortszeit) mit Raketen an. Unter anderem in Tel Aviv mussten sich die Menschen deshalb in Schutzräume begeben. Im Großraum der Küstenmetropole wurde laut Polizei ein Haus getroffen und beschädigt. Berichte über Opfer gab es zunächst nicht./da/DP/jha