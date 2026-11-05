Bechtle Aktie

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WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

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05.11.2026 14:24:38

ROUNDUP: IT-Dienstleister Bechtle erhöht erneut Prognose - Aktie erholt sich

NECKARSULM (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Bechtle hebt nach einem weiteren guten Quartal erneut seine Jahresprognosen für das Ergebnis an. So dürfte der Vorsteuergewinn nun um mehr als 10 Prozent klettern, teilte das MDAX-Unternehmen überraschend am Donnerstag in Neckarsulm mit. Es war bereits die zweite Prognoseerhöhung in diesem Jahr. Zuletzt stand ein Zuwachs des Vorsteuergewinns von 5 bis 10 Prozent im Plan. Die Aktie legte deutlich zu.

Das Papier gewann 6 Prozent auf 35,96 Euro. Damit steht seit dem Jahreswechsel immer noch ein Minus von 18 Prozent zu Buche. Im Frühjahr war der Kurs deutlich abgeschmiert, im März war die Aktie sogar teils für unter 25 Euro zu haben.

Bechtle habe starke vorläufige Resultate für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb Analyst Martin Comtesse von der US-Investmentbank Jefferies. Mittlerweile erscheine angesichts des hohen Auftragsbestands auch die Markterwartung für den Vorsteuergewinn 2027 zu vorsichtig.

Der Experte sah in den Ergebnissen ein Signal, dass Bechtle kleineren Marktteilnehmern Anteile abnimmt. Konkurrent Cancom (CANCOM SE) habe zuletzt mit einem gesenkten Umsatzausblick schlechtere Nachrichten für seine Anleger parat gehabt.

Beim Umsatz geht der Ende des Jahres ausscheidende Bechtle-Vorstandschef Thomas Olemotz weiter von einem Anstieg zwischen 5 und 10 Prozent aus, beim Geschäftsvolumen von mehr als 10 Prozent. Beim Geschäftsvolumen bezieht der Konzern unter anderem den Verkaufspreis von Software komplett ein, beim Umsatz rechnet er sich nach Buchhaltungsregeln nur den Bruttogewinn aus solchen Softwareverkäufen an.

Im dritten Quartal legte das Geschäftsvolumen laut vorläufigen Zahlen um rund 19 Prozent auf 2,44 Milliarden Euro zu. Zum Umsatz machte Bechtle zunächst keine Angaben. Das Vorsteuerergebnis kletterte um 14 Prozent auf rund 92 Millionen Euro.

Die positive Geschäftsentwicklung habe sich bisher auch im vierten Quartal fortgesetzt, hieß es von Bechtle. Den Bericht zum dritten Quartal legt das Unternehmen am 13. November vor./men/lew/jha/

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