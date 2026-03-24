ROUNDUP: IT-Dienstleister Nagarro verdient 2025 operativ weniger

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Nagarro (Nagarro SE) hat im vergangenen Geschäftsjahr operativ einen Gewinnrückgang verbucht. Den Umsatz konnte das Unternehmen hingegen steigern, wie der IT-Dienstleister am Dienstag bei Vorlage von vorläufigen Zahlen für das Jahr 2025 überraschend mitteilte. Im laufenden Jahr will das Unternehmen bei einem leichten Umsatzplus wieder profitabler werden.

An der Börse kamen die Geschäftszahlen und der Ausblick zunächst nicht gut an. Im frühen Handel fielen die Aktien mit 46,20 Euro auf den tiefsten Stand seit Mitte November vergangenen Jahres. Die Verluste konnte das Papier jedoch im Verlauf aufholen, gegen Mittag beträgt das Minus noch 0,5 Prozent auf rund 48 Euro.

2025 sank das um Sonderposten bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) auf vorläufiger Basis im Jahresvergleich um 6,3 Prozent auf rund 138 Millionen Euro. Die entsprechende Marge schrumpfte von 15,2 auf 13,8 Prozent. Das Unternehmen begründete den Rückgang mit dem schwachen US-Dollar gegenüber dem Euro. Dieser habe zu einer Wertminderung auf konzerninterne Darlehen geführt.

Der Umsatz legte im vergangenen Jahr um 2,8 Prozent auf 999 Millionen Euro zu. Nagarro erreichte damit die zuletzt vom Vorstand anvisierten Jahresziele. Das Unternehmen hatte seine Jahresprognosen wegen der Dollar-Schwäche im Sommer gesenkt.

Für das laufende Jahr peilt das Management auf Basis aktueller Wechselkurse einen Erlös von 1,0 bis 1,06 Milliarden Euro an. Davon sollen 14,5 bis 15,5 Prozent als operatives Ergebnis (bereinigte Ebitda-Marge) hängen bleiben. Das Unternehmen beobachte weiterhin aufmerksam, wie sich geopolitische und makroökonomische Rahmenbedingungen änderten, teilte Nagarro weiter mit. Dies könnte sich auf die Entscheidungsprozesse der Kunden auswirken.

Martin Comtesse vom Analysehaus Jefferies geht für 2026 von einem Jahr mit erneut moderatem Wachstum aus. Nach vier Quartalen in Folge mit leichtem Umsatzplus habe sich der Umsatz im Schlussquartal 2025 abgeschwächt. Der Mittelwert des Zielkorridors für das operative Ergebnis 2026 liege um ein Prozent unter der Konsensschätzung.

Das Unternehmen will seinen geprüften Geschäftsbericht 2025 am 29. April veröffentlichen.

Derweil sieht sich das Unternehmen nach einer unabhängigen Untersuchung von früheren Vorwürfen entlastet. Keine der Behauptungen aus früheren Medienberichten oder Kommentaren von Leerverkäufern habe sich als begründet erwiesen, hieß es in der Mitteilung. "Die Schlussfolgerungen sind eindeutig: Es wurden weder Fehlverhalten noch Betrug festgestellt", sagte Aufsichtsratschef Christian Bacherl. Allerdings wolle Nagarro nun bestimmte Prozesse im eigenen Haus verbessern.

Probleme hatte es für Nagarro vor einem Jahr gegeben, da musste die Gesellschaft die Vorlage ihres testierten Konzern- und Jahresabschlusses für 2024 wegen Differenzen mit dem Wirtschaftsprüfer verschieben. Wegen der verspäteten Bilanzvorlage war Nagarro vorübergehend aus dem Kleinwerte-Index SDax geflogen, in den die Gesellschaft im Juni wieder zurückkehrte./mne/nas/stk