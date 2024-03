ROUNDUP: IT-Firma Cancom peilt 2024 deutliches Wachstum an - Aktie im Plus

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Cancom (CANCOM SE) rechnet im laufenden Jahr im schwierigen Umfeld mit einem deutlichen Wachstum. Vorstandschef Rüdiger Rath sieht das Unternehmen nach einigen Spar- und Effizienzmaßnahmen für die kommenden Jahre in der Spur. Fortschritte machte das Unternehmen im vergangenen Jahr insbesondere beim Mittelzufluss aus dem operativen Geschäft. Die Dividende will der SDAX-Konzern stabil halten. Die Aktie legte nach dem Start zu.

Das Papier gewann am Vormittag 1,8 Prozent auf 27 Euro. Es hatte sich in den vergangenen Wochen eher verhalten entwickelt. Während Rivale Bechtle in diesem Jahr bisher gut sechs Prozent zugelegt hat, müssen Cancom-Anleger aktuell noch ein Minus von rund achteinhalb Prozent verkraften. Auch der Branchenindex Stoxx Europe 600 Technology entwickelte sich besser als Cancom.

Im ersten Halbjahr dürfte die Entwicklung noch gedämpft verlaufen, schrieb Experte Martin Comtesse vom Investmenthaus Jefferies zu den Aussichten für das neue Jahr. Im Rest des Jahres aber sollte sich die Stimmung in der Wirtschaft bessern und die Nachfrage wieder anziehen. Der Umsatzausblick sei etwas besser ausgefallen als von Analysten im Schnitt erwartet.

Der Erlös soll von 1,52 Milliarden Euro im Vorjahr auf 1,75 bis 2,0 Milliarden Euro zulegen, wie das Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen dürfte auf 130 bis 155 Millionen Euro steigen. Das wäre ein Plus von bis zu einem Drittel gegenüber dem Vorjahr. Analysten hatten bislang Werte im unteren Bereich der Prognosespanne auf dem Zettel.

Im Vorjahr war das operative Ergebnis (Ebitda) um gut zehn Prozent auf rund 116 Millionen Euro geklettert. Der Anstieg lag damit unter dem von Übernahmen gepäppelten Umsatzplus - Cancom verwies auf Sonderbelastungen. Chef Rath sprach von der Einführung neuer Softwaresysteme im vergangenen Jahr sowie dem Abschluss des Spar- und Effizienzprogramms.

Das auf die Aktionäre entfallende Konzernergebnis stieg von 30,8 auf 36,8 Millionen Euro. Die Dividende will Cancom mit 1,00 Euro je Aktie wie erwartet stabil halten./men/nas/mis