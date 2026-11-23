ATLANTA (dpa-AFX) - Nach einer technischen Störung und hunderten verspäteten Flügen hat die US-Fluggesellschaft Delta (Delta Air Lines) Entwarnung gegeben. Das ausgefallene System für die Berechnung des Gewichts und der Lastenverteilung der Flugzeuge laufe wieder, teilte Delta der Deutschen Presse-Agentur mit. Das Flugtracking-Portal FlightAware zeigte an, dass mehr als die Hälfte der über 1.800 Delta-Flüge am Sonntag verspätet waren. Diese Zahlen seien korrekt, bestätigte die Airline. Rund 70 Prozent der Verspätungen seien auf die Störung zurückzuführen.

Medienberichten zufolge hatte die Störung alle Delta-Flüge von und nach Atlanta betroffen, dem Flughafen mit den meisten Passagieren des Landes. Die Fluggesellschaft griff auf manuelle Ausweichlösungen zurück, um einen sicheren Flugbetrieb zu gewährleisten, wie sie zuvor mitgeteilt hatte. "Wir danken unseren Kunden für ihre Geduld und unseren Mitarbeitern für ihre Professionalität."

Vor gut einer Woche hatte eine technische Störung bei der Luftfahrtbehörde zu einem landesweiten Startverbot geführt. In der Folge wurden Tausende Flüge gestrichen. Wie die FAA nun mitteilte, besteht kein Zusammenhang zwischen dem Ausfall bei Delta und dem System der Luftfahrtbehörde./jcf/DP/zb