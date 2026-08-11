11.08.2026 16:51:38

ROUNDUP/Jemen: Tote nach Huthi-Angriff auf Schiff nahe Rotem Meer

SANAA (dpa-AFX) - Bei einem Angriff auf ein jemenitisches Handelsschiff in der Meerenge Bab al-Mandab sind nach Angaben des jemenitischen Verkehrsministeriums vier Besatzungsmitglieder getötet worden. Vier weitere Besatzungsmitglieder sowie ein Mitglied eines Rettungsteams seien verletzt worden, teilte das Ministerium mit. Bei den Getöteten handele es sich um drei Pakistaner und einen Indonesier. Zuvor hatte der stellvertretende Informationsminister Fajad al-Numan der Deutschen Presse-Agentur den Angriff bestätigt.

Das Schiff "Tahama", das Lebensmittel geladen habe, sei am Morgen während der Fahrt durch die strategisch wichtige Meerenge von drei ballistischen Raketen getroffen worden. An Bord sei ein Feuer ausgebrochen, zudem sei das Schiff beschädigt worden. Als Rettungskräfte versucht hätten, die Besatzung zu erreichen und Verletzte zu evakuieren, sei eine weitere Rakete auf das Schiff abgefeuert worden.

Das Verkehrsministerium machte die Huthi-Miliz für den Angriff verantwortlich. Das Ministerium forderte die internationale Gemeinschaft und zuständige Organisationen auf, dringend Maßnahmen zum Schutz der Schifffahrt und der Besatzungen im Roten Meer, in der Meerenge Bab al-Mandab und im Golf von Aden zu ergreifen. Die Huthi äußerten sich zunächst nicht zu dem Angriff.

Der Konflikt zwischen Saudi-Arabien und den Huthi im Jemen hatte sich zuletzt wieder zugespitzt. Die Huthi greifen in dem Rahmen auch immer wieder Schiffe im Roten Meer und der für den internationalen Handel wichtigen Meerenge Bab al-Mandab an. Saudi-Arabien unterstützt die jemenitische Regierung./arj/DP/jha

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