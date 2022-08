ROUNDUP: Johnson zu Überraschungsbesuch nach Kiew

KIEW/LONDON (dpa-AFX) - Der scheidende britische Premierminister Boris Johnson hat dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zum 31. Jahrestag der Unabhängigkeit der Ukraine am Mittwoch einen Überraschungsbesuch abgestattet. Auf einem Foto, das per Twitter veröffentlicht wurde, waren die beiden vor dem Präsidentenpalast in Kiew zu sehen. Der konservative Regierungschef versicherte Selenskyj, Großbritannien werde weiter an der Seite der Ukraine stehen. "Und ihr könnt und werdet gewinnen."

Der BBC zufolge schwor Johnson seine eigenen Landsleute darauf ein, die steigenden Energiekosten als Beitrag im Kampf gegen die russische Aggression in der Ukraine zu betrachten. "Während die Leute Energierechnungen zahlen, bezahlen die Ukrainer mit Blut", so der Premier. Johnson wird im nächsten Monat nach einer Reihe von Affären sein Amt aufgeben. Selenskyj dankte Johnson auf Telegram für dessen Unterstützung. "Die Ukraine hat Glück, solch einen Freund zu haben."

Johnson kündigte zudem weitere militärische Hilfen im Wert von 54 Millionen Pfund (64 Millionen Euro) an./cmy/DP/ngu