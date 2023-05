ROUNDUP: Kabeldiebstahl legt Zugverkehr von und nach Bochum lahm

BOCHUM (dpa-AFX) - Der Bochumer Hauptbahnhof kann seit dem frühen Montagmorgen nicht mehr angefahren werden. Grund dafür sei wohl ein Kabeldiebstahl, sagte ein Sprecher der Bahn. Es komme zu vielfachen Ausfällen und Verspätungen. Sowohl der Fern- als auch der Regionalverkehr seien betroffen. "Da geht gar nichts." Als Konsequenz würden Züge möglichst umgeleitet. Zwischen Essen und Dortmund sei ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet worden. Wie lange die Störung noch dauern werde, könne man derzeit noch nicht absehen.

Erst am vergangenen Dienstag hatte eine Manipulation eines Bahnstellwerks in Bochum massive Behinderungen im Regional- und Fernverkehr ausgelöst. Der Bochumer Hauptbahnhof konnte nicht angefahren werden, mehrere Hundert Zugverbindungen fielen aus. Nach Angaben der Bundespolizei hatten Täter in der Nähe der S-Bahn-Station Ehrenfeld offenbar Kupferkabel stehlen wollen und dabei auch Glasfaserkabel durchtrennt./cd/DP/mis