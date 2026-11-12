ROUNDUP: Kaja Kallas spricht von 'Trauma' durch Brexit

DUBLIN (dpa-AFX) - Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas würde Großbritannien zwar gerne wieder in der Europäischen Union sehen, spricht aber auch von einem "Trauma" durch den Brexit. Sie würde sich "sehr wünschen, dass Großbritannien wieder Teil Europas wird", sagte Kallas beim Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in der irischen Hauptstadt Dublin. "Aber natürlich gibt es in der Europäischen Union auch viel, ich würde sagen, Trauma aufgrund des Austritts Großbritanniens."

In wenigen Tagen, am 20. November, findet der EU-Großbritannien-Gipfel in Brüssel statt. Davor hatte Premierminister Andy Burnham für Aufsehen gesorgt, indem er als erster britischer Regierungschef seit dem Brexit einen Wiedereintritt in die EU ins Spiel gebracht hatte. Inzwischen ruderte Burnham aber in Teilen zurück.

Verhandlungen werden "nicht so einfach sein"

Bei dem Treffen sollen dem Vernehmen nach eine Reihe von bereits geplanten Abkommen vorangebracht werden, darunter etwa Vereinbarungen zum Handel mit Lebensmitteln und Getränken sowie zum Emissionshandel. Großbritannien war im Januar 2020 aus der EU ausgetreten.

Laut Kallas werden die Verhandlungen "nicht so einfach sein". "Aber ich denke, wir können kleine Schritte machen", sagte sie. Gemeinsam seien Großbritannien und die EU stärker, "sowohl wirtschaftlich als auch in Bezug auf die Sicherheit".

Roberta Metsola, Präsidentin des Europäischen Parlaments, erklärte, ein großer Fan des Vereinigten Königreichs zu sein. Sie werde alles tun, damit der von den Briten angekündigte Neuanfang der britisch-europäischen Beziehungen "einen ganz konkreten Schritt nach vorn macht", sagte Metsola in Dublin.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schrieb am Abend auf der Plattform X von einem Gipfel voller Ambition und konkreter Ergebnisse. "Mehr Chancen für junge Leute. Einfacherer Handel mit Agrar- und Lebensmittelprodukten. Und eine engere Zusammenarbeit im Bereich der wirtschaftlichen Sicherheit."/pba/DP/he