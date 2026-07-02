ROUNDUP: Kallas kündigt Reaktion auf neue russische Angriffswelle an

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hat nach den jüngsten russischen Angriffen auf Kiew und andere ukrainische Städte neue Sanktionsvorschläge angekündigt. "Heute werde ich als Reaktion auf die Angriffe vorschlagen, weitere Einrichtungen zu sanktionieren, die den russischen militärisch-industriellen Komplex unterstützen", teilte sie mit. Je stärker Moskau Zivilisten angreife, desto schärfer müssten die Sanktionen ausfallen.

Wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem Auswärtigen Dienst der EU in Brüssel erfuhr, ist geplant, die neuen Sanktionen gegen insgesamt fünf Einrichtungen und eine Einzelperson zu verhängen. Bei ihnen soll es sich um Akteure handeln, die an der Entwicklung und Herstellung von Komponenten beteiligt sind, mit denen die Fähigkeiten russischer Drohnen des Typs Shahed und Geran verbessert werden.

Kallas erklärte in ihrer Ankündigung: "Verurteilungen allein werden die Angriffe auf Kiew nicht stoppen. Nur eine anhaltende militärische Unterstützung der Ukraine und ein erhöhter Druck auf Moskau können das erreichen." Man werde den Preis für Russland weiter erhöhen, bis Moskau verstehe, dass es diesen Krieg nicht gewinnen könne./aha/DP/stw