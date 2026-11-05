05.11.2026 18:32:38

ROUNDUP: Ketten rufen Pinienkerne wegen möglicher Salmonellen zurück

KARLSRUHE/TÖPEN/DARMSTADT (dpa-AFX) - Wegen möglicher Verunreinigung mit Salmonellen rufen dm, Dennree und Alnatura verschiedene Pinienkerne-Produkte zurück. Bei dm geht es um den Artikel dmBio Pinienkerne, 60 Gramm, wie das Unternehmen mitteilte. Betroffen sei ausschließlich Ware mit den Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) zwischen 31. Mai 2027 bis einschließlich 2. Juli 2027. Der Artikel wurde den Angaben zufolge bundesweit verkauft.

Auch der Biohändler Dennree ruft zwei Chargen Pinienkerne zurück. Betroffen sind nach Unternehmensangaben 60-Gramm-Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 03.06.2027 und der Chargennummer L CA09036 sowie dem Mindesthaltbarkeitsdatum 16.06.2027 und der Chargennummer L CA09162. Die Ware wurde bei Denns BioMarkt und in ausgewählten Naturkostfachmärkten verkauft. Nach Angaben des Portals lebensmittelwarnung.de gelangten sie in allen Bundesländern in den Handel.

Alnatura ruft vorsorglich ebenfalls Pinienkerne zurück. Betroffen seien 60-Gramm-Packungen mit MHD vom 31. Mai bis einschließlich 2. Juli 2027. Darüber hinaus nimmt das Unternehmen den Alnatura Salatkerne-Mix in der 100-Gramm-Packung, der ebenfalls Pinienkerne enthält, mit MHD vom 3. Juni bis einschließlich 13. Juli 2027 zurück. In einer Probe Pinienkerne seien Salmonellen nachgewiesen worden, teilte das Unternehmen mit. Die betroffene Ware sei bereits aus dem Verkauf genommen worden.

Die betroffenen Produkte sollten nicht verzehrt werden. Kunden können die Packungen bei den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgeben, wie es hieß.

Der Verzehr von mit Salmonellen belasteten Lebensmitteln kann nach Angaben der Unternehmen Durchfall, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und Fieber auslösen. Säuglinge, Kleinkinder sowie ältere oder abwehrgeschwächte Menschen seien besonders gefährdet und könnten schwerere Krankheitsverläufe entwickeln.

In der Regel klängen die Beschwerden nach mehreren Tagen von selbst wieder ab. Bei schweren oder anhaltenden Symptomen sollte ein Arzt aufgesucht werden./DP/zb

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