ROUNDUP: KI-Nutzung in Deutschland nimmt rasant zu

BERLIN (dpa-AFX) - Die Mehrheit der Menschen in Deutschland benutzt regelmäßig Anwendungen der Künstlichen Intelligenz. Laut einer aktuellen repräsentativen Studie des Digitalverbands Bitkom verwendet bereits mehr als ein Drittel der Befragten (34 Prozent) KI-Anwendungen mindestens einmal pro Woche, 15 Prozent sogar täglich. Dazu kommen weitere 24 Prozent, die seltener als einmal in der Woche KI-Apps anwenden.

18 Prozent der Befragten sagten, dass sie KI-Anwendungen nicht verwenden, sich dies aber im Prinzip vorstellen können. Dazu kommen 22 Prozent von KI-Verweigerern, die sich auch künftig nicht den Anwendungen der Künstlichen Intelligenz öffnen wollen.

Defizite bei der KI-Weiterbildung

Zu ähnlichen Ergebnissen wie der Bitkom kommt eine Studie des Marktforschungsinstituts Forsa zur KI-Nutzung in Firmen, die im Auftrag des TÜV-Verbands durchgeführt wurde. Viele Unternehmen in Deutschland verwenden dieser Umfrage zufolge bereits generative KI - deutlich weniger haben ihre Beschäftigten aber in der Nutzung solcher Anwendungen geschult. Demnach setzen 56 Prozent der befragten Unternehmen generative KI-Tools wie ChatGPT, Gemini, Claude oder Copilot im Arbeitsalltag ein.

50 Prozent der Befragten sehen nach den Zahlen des TÜV-Verbands zudem einen hohen oder sehr hohen Weiterbildungsbedarf beim Thema KI. Allerdings sagten nur 27 Prozent der Befragten, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihres Unternehmens bereits entsprechende Weiterbildungen besucht hätten. Der Bitkom-Umfrage zufolge verpassen noch etwas mehr deutsche Firmen offenbar die Qualifizierung ihrer Belegschaft: Danach haben nur 21 Prozent der Erwerbstätigen bislang eine betriebliche KI-Fortbildung genutzt. Brisant für Unternehmen: Zwölf Prozent der beruflichen Nutzer setzen KI heimlich und ohne Wissen ihres Arbeitgebers ein.

"Künstliche Intelligenz ist in vielen Unternehmen längst im Arbeitsalltag angekommen, aber der Kompetenzaufbau hält mit der Nutzung nicht Schritt", sagte Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands. "Wer KI produktiv und sicher einsetzen will, muss gezielt in die Qualifizierung der Beschäftigten investieren." Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst sagte: "Deutschland muss KI nicht nur nutzen, sondern mitgestalten - und die Skeptiker dabei mitnehmen."

Kritik an der Dominanz von US-Anbietern

Zur Skepsis der Anwender trägt die Tatsache bei, dass die KI-Szene eindeutig von US-amerikanischen Anbietern bestimmt wird. Marktführer ist der Bitkom-Umfrage zufolge ChatGPT von OpenAI (71 Prozent), gefolgt von Googles (Alphabet C (ex Google)) Gemini (50 Prozent) und Microsofts (Microsoft) Copilot (43 Prozent). Weitere US-Dienste wie Elon Musks Grok (6 Prozent) und Claude von Anthropic (5 Prozent) spielen dagegen nur eine untergeordnete Rolle, ähnlich wie die europäische Alternative Le Chat von Mistral mit vier Prozent Nutzung.

Diese Marktmacht bleibt nicht ohne gesellschaftliches Echo: 72 Prozent der Bürger halten Deutschland bei der KI für zu abhängig von den USA. Wintergerst warnte davor, diese Abhängigkeit hinzunehmen. Europa müsse massiv in eigene Technologien investieren und Marktumgebungen schaffen, um im globalen Wettlauf nicht noch mehr zu einer "digitalen Kolonie" zu verkommen.

Wer KI nicht nutzt, greift der Bitkom-Umfrage zufolge meist auf klassische Internetsuchmaschinen zurück (54 Prozent). Nur 13 Prozent der Nicht-Nutzer lehnen KI aus tiefster Überzeugung grundsätzlich ab. Dennoch begegnen nur elf Prozent der Menschen der Technologie völlig sorgenfrei. Die größte Angst der Deutschen gilt der Verbreitung schwer erkennbarer Falschinformationen (50 Prozent) sowie der Sorge, dass die KI zu viel Macht erlangen könnte (49 Prozent).

Große Unternehmen sehen mehr Bedeutung in KI

Auffällig in der TÜV-Studie sind die Ergebnisse beim Blick auf die Größe der Unternehmen: Große Organisationen mit mehr als 250 Beschäftigten nutzen den Daten zufolge deutlich häufiger bereits generative KI, sehen häufiger einen Weiterbildungsbedarf und setzen diesen auch vielfach um. Fast jedes zweite Großunternehmen (49 Prozent) hat bereits geschult. Deutlich niedriger ist der Anteil bei mittelgroßen Unternehmen mit 50 bis 249 Beschäftigten (32 Prozent). In kleinen Unternehmen mit 20 bis 49 Beschäftigten liegt er bei nur 21 Prozent. "Angesichts der Bedeutung von Künstlicher Intelligenz geht der Kompetenzaufbau insbesondere im Mittelstand nur langsam voran", sagte Bühler. Die Unternehmen sollten mehr in KI-Schulungen investieren und Fortbildungen von der Politik stärker gefördert werden.

Für die Studie des Bitkom wurden 1.003 Personen ab 16 Jahren in Deutschland im Auftrag des Verbands im März und April befragt. Die Umfrage ist repräsentativ. Grundlage der TÜV-Studienergebnisse ist eine repräsentative Umfrage des Marktforschungsinstituts Forsa im Auftrag des Verbands unter (Personalverantwortlichen von) 500 Unternehmen ab 20 Mitarbeitenden in Deutschland. Befragt wurden von Januar bis März 2026 Verantwortliche für Weiterbildung, Geschäftsführer, CEOs und Vorstände./chd/nif/DP/nas