Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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09.11.2026 23:14:38
ROUNDUP/KI-Risiken: Macron trommelt internationale Akteure zusammen
PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron macht Druck bei der Regulierung von Künstlicher Intelligenz und damit einhergehenden Sicherheitsrisiken. In einer Videoschalte brachte er dazu etwa 50 Akteure, darunter Staats- und Regierungschefs, Forschende und Chefs von KI-Laboren zusammen, wie er auf der Plattform X mitteilte. Laut einer Mitteilung des Élysée-Palastes unterzeichneten sie einen Text mit Verpflichtungen, den "Pariser Aufruf für die Sicherheit von Künstlicher Intelligenz".
Die Beteiligten hätten zugesagt, Risiken der fortschrittlichsten KI-Modelle besser unabhängig und öffentlich zu bewerten, Warnungen bei schwerwiegenden Vorfällen besser miteinander zu teilen und Entwickler der Modelle in die Verantwortung zu nehmen, erklärte Macron.
Vorstoß an der EU vorbei?
Nach Angaben aus dem Élysée-Palast waren bei der Konferenz die Staats- und Regierungschefs aus acht Ländern dabei - dem Vereinigten Königreich, Kanada, Norwegen, den Niederlanden, Finnland, Japan, Bahrain und Sierra Leone. Auch US-Finanzminister Scott Bessent und Vertreter der Vereinten Nationen sowie der Wirtschaftsorganisation OECD schalteten sich demnach dazu.
Darüber hinaus nahmen Führungskräfte von Unternehmen teil, etwa die CEOs von OpenAI, Sam Altman, und Anthropic, Dario Amodei, sowie Microsofts Präsident Brad Smith. Offizielle Vertreter für die EU tauchten nicht in der Liste auf, obwohl die Staatengemeinschaft in vielen Bereichen gemeinsame Regeln für Regulierung festlegt.
Der Élysée-Mitteilung zufolge brachten die Gespräche Einigkeit dazu hervor, dass unabhängige Prüfstellen und gemeinsame Standards notwendig seien. Laut der Pariser Erklärung wollen die Unterzeichnenden unter anderem einen Rahmen für die Bewertung und das Management von KI-Risiken schaffen und nicht sensible Ergebnisse standardisiert veröffentlichen. Zudem machen sie sich für Informationsaustausch und den Aufbau von Frühwarnsystemen stark.
Pariser Erklärung steht zur Unterzeichnung offen
Die Erklärung wurde den Angaben zufolge von Bahrain, Kanada, Finnland, Frankreich, Norwegen und den Niederlanden sowie Unternehmen und zivilgesellschaftlichen Organisationen unterzeichnet. Sie stehe weiteren Unterstützern offen.
Künstliche Intelligenz mache sehr schnell Fortschritte, schrieb Macron. Das berge "reale Risiken für unsere kollektive Sicherheit". Man müsse gemeinsam handeln./vni/DP/mis
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