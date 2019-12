ROUNDUP/Klingbeil wirbt für Doppelspitze in der SPD: 'Alten Stil überwinden'

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat seine Partei für den schlechten Umgang mit dem Führungspersonal der vergangenen Jahren kritisiert und für einen neuen Stil geworben. "Wir haben uns oft nicht von der besten Seite als Partei präsentiert", sagte er am Freitag auf dem Parteitag in Berlin. Es sei ruppig zugegangen, mit der inzwischen zurückgetretenen Vorsitzenden Andrea Nahles sei die SPD nicht gut umgegangen. Das müsse sich sofort ändern. "Heute muss der Aufbruch sein", forderte Klingbeil. "Wir brauchen ein anderes Bild." Die SPD müsse wieder für Geschlossenheit stehen.

Ein neuer Stil soll Klingbeil zufolge auch mit der Doppelspitze einziehen, die die Delegierten am Freitag wählen sollten. "Es muss normal sein, dass Männer und Frauen gleichberechtigt diese Partei führen", sagte er. Die Doppelspitze sei eine Frage der Gleichstellung, aber sie stehe auch für Teamleistung.

"Wir müssen einen alten Stil in dieser Partei überwinden, der Ego-Shooter und Einzelkämpfer in den Mittelpunkt stellt", forderte Klingbeil. Es habe der SPD in den letzten Jahren geschadet, dass es immer die gegeben habe, die alles wussten und alleine entscheiden wollten. "Diese Partei braucht Teamgeist und keine Leute, die breitbeinig durch Berlin laufen und alles wissen." Auch "Kommentare von der Seitenlinie" von Mitgliedern der Parteigremien kritisierte der Generalsekretär. Kritik am Kurs der SPD kommt immer wieder von ihren früheren Vorsitzenden - etwa von Sigmar Gabriel .

Klingbeil forderte, die Partei müsse wieder "anecken", sie werde gebraucht in Zeiten von Rechtsextremismus, sozialer Spaltung und Sorge vor Veränderungen durch Klimaschutz und Digitalisierung . "Wir haben gesagt, weniger taktieren, mutige und klare Linien", sagte er, das werde mit den geplanten programmatischen Beschlüssen dieses Parteitages klar. Die vergangenen zwei Jahre seien nicht einfach gewesen. "Die Umfragen nerven", räumte Klingbeil ein - die SPD liegt darin bei 13 bis 15 Prozent. "Aber wir dürfen nicht nachlassen, jetzt einen geraden Weg zu gehen."