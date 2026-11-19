BERLIN (dpa-AFX) - Mit dem bisher größten Gipfeltreffen der sogenannten Koalition der Willigen im Berliner Kanzleramt demonstrieren 40 Länder ihre anhaltende Unterstützung für die Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfing am Nachmittag unter anderen den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner, die zwischen der Ukraine und Russland vermitteln.

Der Gipfel mit insgesamt 26 Staats- und Regierungschefs von vier Kontinenten ist eine Art Gegenveranstaltung zu einem anderen Treffen, das nur wenige Stunden vorher 9.000 Kilometer östlich von Berlin stattfand. Im chinesischen Shenzhen trafen sich mit US-Präsident Donald Trump , Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin erstmals die Staatschefs der drei stärksten Atommächte der Welt.

Selenskyj warnt vor "zweitem Jalta"

Präsident Selenskyj hatte mit Blick auf den Shenzhen-Gipfel vor einem "zweiten Jalta" gewarnt. Damit meint er die Konferenz von Jalta auf der Schwarzmeer-Halbinsel Krim 1945, bei der die Siegermächte über eine Neugestaltung Europas nach dem Zweiten Weltkrieg entschieden.

Selenskyjs Befürchtungen dürften durch den Verlauf des Gipfels der drei Supermächte nicht ausgeräumt sein. Putin machte in seiner Rede deutlich, dass aus seiner Sicht Russland, China und der USA als Sieger im Zweiten Weltkrieg eine besondere Verantwortung für die Stabilität in der Welt zukomme. Er sprach dabei auch die Lösung "regionaler Konflikte" an, darunter den in der Ukraine.

Nach dem Gipfel betonte der russische Präsident zwar seine Bereitschaft zu Kompromissen für eine Beendigung der Kämpfe in der Ukraine. Zugleich warf er aber einmal mehr der ukrainischen Führung vor, kein Interesse an einer friedlichen Lösung zu haben.

Rutte macht sich keine Sorgen über Gipfel der Supermächte

Nato-Generalsekretär Mark Rutte bezeichnete das Dreiertreffen in Shenzhen zum Auftakt des Berliner Gipfels als "wichtig". "Man darf nicht vergessen, dass Russland und die USA große Atommächte sind. China ist eine aufstrebende Atommacht", sagte er. Aus seiner Sicht seien solche Treffen "völlig normal". "Deshalb mache ich mir überhaupt keine Sorgen", sagte er.

Eine Vormachtstellung der drei Großmächte China, USA und Russland wollen die Europäer unbedingt verhindern. Insofern wird das Treffen in Berlin von einigen Beobachtern auch als "Gegengipfel" bezeichnet.

Der Zeitpunkt des Berlin-Gipfels ist jedenfalls kein Zufall. Durch das Timing wolle man sich die Möglichkeit schaffen, "schnell und gemeinsam und gut vorbereitet" auf Shenzhen zu reagieren, heißt es aus deutschen Regierungskreisen.

Koalition der Willigen hat multinationale Truppe gegründet

Die Koalition der Willigen wurde Anfang 2025 zur Unterstützung der Ukraine gegründet. Heute gehören ihr rund 40 Länder von Japan über Polen bis Kanada an, die der Ukraine Waffen für den Abwehrkampf gegen Russland liefern oder ihr humanitär oder finanziell helfen.

Im Dezember 2025 beschloss die Gruppe die Bildung einer multinationalen Truppe zur Absicherung eines möglichen Waffenstillstands zwischen der Ukraine und Russland. Ein erstes Manöver mit rund 2.800 Soldaten aus elf Ländern findet derzeit in Polen, im Luftraum über Rumänien und im westlichen Schwarzen Meer unter Beteiligung der Bundeswehr statt.

Was sind die Themen der Beratungen?

Das Treffen steht unter dem Motto: "Gemeinsam für Frieden in der Ukraine und europäische Sicherheit". Die deutschen Gastgeber nennen drei Themen, die im Mittelpunkt stehen sollen:

* Hilfe: Im Team Merz hofft man auf ein Bekenntnis zur finanziellen Unterstützung der Ukraine im kommenden Jahr. Dabei gibt es seitens der EU derzeit eine Lücke von 45 Milliarden Euro, zu deren Schließung die EU-Kommission einen Vorschlag vorgelegt hat. Vier Länder erteilen einer Beteiligung bisher aber eine Absage.

* Verhandlungen: Die Europäer wollen künftig bei den Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland mit am Tisch sitzen. Die USA und die Ukraine unterstützen das, Russland sendet widersprüchliche Signale.

* Sicherheitsgarantien: Die Koalition will der Ukraine

Sicherheitsgarantien geben - unter anderem mit der multinationalen Truppe.

Welches Präsent der Kanzler für seine Gäste parat hat

Als Geschenk sollen alle Teilnehmer von Merz ein Stück der Mauer bekommen, die Berlin 28 Jahre lang geteilt hat, wie es vor dem Gipfel aus der deutschen Delegation hieß. Die Botschaft des Kanzlers: Der Fall der Mauer habe gezeigt, was möglich ist, wenn man geschlossen und entschlossen auftrete.

Merz verwendet damit ein Symbol, das auch Selenskyj im März 2022 nur wenige Wochen nach der russischen Invasion in einer Rede im Bundestag genutzt hat. "Es ist eine Mauer mitten in Europa zwischen Freiheit und Unfreiheit. Und diese Mauer wird größer mit jeder Bombe, die auf die Ukraine fällt, mit jeder nicht getroffenen Entscheidung", sagte er mit Blick auf die damals noch recht spärliche deutsche Unterstützung für die Ukraine.

Er wendete sich dann direkt an den damaligen Kanzler Olaf Scholz (SPD): "Lieber Herr Bundeskanzler Scholz, zerstören Sie diese Mauer. Geben Sie Deutschland die Führungsrolle, die Deutschland verdient." Selenskyjs Appell wirkte: Heute ist Deutschland der wichtigste Unterstützer der Ukraine./mfi/DP/jha