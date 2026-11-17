FRANKFURT (dpa-AFX) - Profite vor Kontrolle? Die Deutsche Bank soll über Jahre zugunsten ihrer Geschäfte interne Kontrollen bei der Geldwäsche-Bekämpfung und im Umgang mit problematischen Kunden vernachlässigt haben. Diese Vorwürfe sehen internationale Medien durch mehr als 15 Millionen interne Dokumente des Frankfurter Dax-Konzerns (DAX) bekräftigt, die Journalisten zugespielt wurden. Die Recherchen nehmen auch Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing persönlich ins Visier, dem vorgeworfen wird, Kontrollen nicht ernst genommen und interne Warnungen ignoriert zu haben.

Unter anderem der "Spiegel", das "Manager Magazin", "ZDF frontal", die "New York Times" und die britische "Financial Times" waren an der Auswertung des Materials beteiligt, das nach Angaben der Medienhäuser mehr als neun Millionen E-Mails sowie Berichte, Präsentationen und Kalendereinträge umfasst. Die Daten stammen demnach von Whistleblowern und gelangten über Journalisten aus Südafrika und Indien an mehr als 50 Medienhäuser weltweit. Seit Frühjahr 2026 hätten über 200 Journalisten die Unterlagen ausgewertet.

Ihr Fazit: "Inside Deutsche Bank" offenbare zahlreiche Kontrollmängel und heikle Geschäfte bei Deutschlands größtem Geldhaus. An der Börse geriet die Deutsche Bank unter Druck: Die Aktie sackte am Vormittag um rund sechs Prozent ab und stand damit am Ende des Leitindex Dax.

Deutsche Bank: "Sind heute eine andere Bank"

Die Deutsche Bank reagierte mit dem Hinweis, die Sachverhalte lägen "viele Jahre zurück, in einigen Fällen sogar zwei Jahrzehnte". Unter der Führung des seit April 2018 amtierenden Konzernchefs Sewing habe die Bank "einen grundlegenden Wandel durchlaufen".

Von 2019 bis 2025 habe man sieben Milliarden Euro investiert, um interne Kontrollen zu verbessern. Parallel dazu habe die Bank ihre "Methoden verbessert, mit denen wir Risiken erkennen und steuern, sowie einen grundlegenden Kulturwandel vorgenommen". Dies habe "dazu beigetragen, Schwächen aus der Vergangenheit zu beheben". Der Konzern betont: "Durch all dies sind wir heute eine andere, stärkere und sicherere Bank."

Da die nun geschilderten Sachverhalte weit zurücklägen, gehe die Bank nicht davon aus, "dass sich daraus wesentliche finanzielle Auswirkungen ergeben - sofern es überhaupt zu finanziellen Auswirkungen kommt".

Geschäfte mit Sexualstraftäter Epstein

Die Recherchen zeigten, "wie im größten deutschen Geldhaus interne Warnungen vielfach übergangen wurden, um problematische Geschäfte fortzuführen oder neue Kunden zu gewinnen", schreibt "ZDF frontal". Das "Manager Magazin" erkennt ein "wiederkehrendes Muster": Interne Warnungen seien über Jahre teilweise übergangen worden, "um problematische Geschäfte fortzuführen oder neue Kundenbeziehungen einzugehen".

Der "Spiegel" berichtet, zugunsten des Profits seien bei Geschäften mit Mächtigen und Reichen die gesetzlichen Vorgaben zur Prüfung neuer Kunden ("Know Your Customer"/KYC - auf Deutsch: "Kenne deinen Kunden") nicht so streng ausgelegt worden wie notwendig. Die Deutsche Bank habe interne Kontrollen vernachlässigt und Warnungen in den Wind geschlagen, "um Kosten zu sparen und den Tradern nicht im Weg zu stehen".

Die Unterlagen offenbaren den Berichten zufolge zudem, dass die Bank teils umstrittene Steuergestaltungsmodelle für vermögende Kunden aufsetzte. Ferner habe sie um Oligarchen geworben und ihr Russlandgeschäft noch kurz vor Beginn des Ukrainekriegs ausbauen wollen - trotz Warnungen.

Auch Details über die langjährige Geschäftsbeziehung der Deutschen Bank zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein und Geschäfte mit US-Präsident Donald Trump fänden sich in den Dokumenten. Die Bank hatte ihre Geschäftsbeziehung zu dem inzwischen verstorbenen Epstein später als "Fehler" bezeichnet und bedauert, ihn "2013 als Kunden aufgenommen zu haben".

Recherchen zielen auf Bankchef Sewing persönlich

Die Vorwürfe richten sich auch gegen Deutsche-Bank-Chef Sewing direkt. Das "Manager Magazin" schreibt, die Unterlagen dokumentierten, wie unter Sewing, der schon vor seiner Berufung in den Vorstand in führender Rolle mit den internen Kontrollen befasst war, teils wohlhabende Kunden umgarnt wurden, "obwohl es selbst intern schon Warnungen vor einer möglichen Geschäftsbeziehung mit ihnen gab". Es werde deutlich, wie sich Sewing auch als Vorstandschef "teilweise persönlich dafür einsetzte, bestimmte Kontrollsysteme wieder zu lockern, um Geschäfte zu ermöglichen".

Immer wieder Ärger wegen Geldwäsche-Vorwürfen

Windige US-Hypothekendeals, Zinsmanipulationen, Geldwäsche-Vorwürfe - zahlreiche Skandale ramponierten das Image der Deutschen Bank und kosteten das Geldhaus Milliarden. Sewing präsentiert sich seit seiner Berufung an die Konzernspitze als entschlossener Sanierer, der endgültig mit den Altlasten seiner Vorgänger aufräumen will.

Doch die Schatten der Vergangenheit holen den deutschen Branchenprimus immer wieder ein. Vorübergehend schickte die Finanzaufsicht Bafin dem Institut sogar einen Sonderbeauftragten ins Haus, der Fortschritte beim Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung überwachen sollte - ein Novum in der deutschen Bankenbranche.

Erst im Januar 2026 gab es wieder eine Razzia in den Deutsche-Bank-Türmen im Frankfurter Bankenviertel - ausgerechnet am Tag vor der Bilanzvorlage. Hintergrund: Frühere Geschäftsbeziehungen zu ausländischen Gesellschaften, die im Verdacht stehen, Geldwäsche betrieben zu haben./ben/als/DP/stw